США официально объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Правительство США официально объявило дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, передает РИА Новости.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но при этом сами американские спортсмены бойкотировать игры не будут. О своем решении США уже оповестили союзников.

"У спортсменов команды США есть вся наша поддержка, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр", - добавила Псаки.

Решение американского правительства прокомментировали в посольстве КНР в Вашингтоне.

"Никаких приглашений политикам США не отправляли, поэтому этот "дипломатический бойкот" просто появился из ниоткуда... Такое претенциозное действие - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии", - отметили представители китайского посольства.

Кроме того, они добавили, что политическая делегация США и вовсе не была приглашена на игры. Поэтому бойкот "возник из ниоткуда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945586-ssha-ofitsialno-obyavili-diplomaticheskiy-boykoy-olimpiyskim-igram-v-pekine/