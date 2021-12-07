США официально объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине

Правительство США официально объявило дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, передает РИА Новости.
"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Но при этом сами американские спортсмены бойкотировать игры не будут. О своем решении США уже оповестили союзников.
"У спортсменов команды США есть вся наша поддержка, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр", - добавила Псаки.
Решение американского правительства прокомментировали в посольстве КНР в Вашингтоне.
"Никаких приглашений политикам США не отправляли, поэтому этот "дипломатический бойкот" просто появился из ниоткуда... Такое претенциозное действие - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии", - отметили представители китайского посольства.
Кроме того, они добавили, что политическая делегация США и вовсе не была приглашена на игры. Поэтому бойкот "возник из ниоткуда".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945586-ssha-ofitsialno-obyavili-diplomaticheskiy-boykoy-olimpiyskim-igram-v-pekine/