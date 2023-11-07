Как в Казахстане будут решать проблемы с интернетом: утвержден план

Премьер-министр РК Алихан Смаилов утвердил нацпроект, в рамках которого к 2027 году планируется охватить весь Казахстан высокоскоростным интернетом, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Сообщается, что нацпроект принят во исполнение поручений главы государства по развитию интернет-отрасли республики. Его ключевая цель – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Национальный проект "Доступный Интернет" охватывает период с 2024 до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге. Стоит отметить, что большая часть этой суммы – свыше 1,3 трлн тенге – представляет собой внебюджетные средства.

"В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел", – сообщили в правительстве.

Также отмечается, что в целом посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств. При общей сумме инвестиций со стороны частных операторов в размере 92 млрд тенге половина будет возвращена государством в виде субсидий на произведенные капитальные затраты.

"В рамках Национального проекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тыс. км автодорог", – сообщили специалисты.

Еще одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. На сегодня уже установлено 605 базовых станций. До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах. В рамках этой работы инвестиции операторов связи составят около 300 млрд тенге.

В рамках нацпроекта запланированы меры по строительству крупных центров обработки данных и прокладке трансграничных оптоволоконных магистралей. Предстоит также актуализация законодательства для привлечения в республику ведущих международных IT-компаний.

В целом реализация нацпроекта позволит до 2027 года довести уровень охвата казахстанцев высокоскоростным интернетом до 100% и укрепить позиции страны в качестве регионального цифрового хаба.

Проблемы с интернетом в Казахстане

Напомним, в апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что на тот момент с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жаловались и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

При этом сам Мусин признался, что из-за низкой скорости интернета он стал героем мемов.

В мае депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

А в середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции при этом рассказывали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.

При этом в середине октября Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023, поручил до конца 2025 года завершить развертывание сети 5G в Казахстане.

На следующий день глава МЦРИАП ответил, успеют ли операторы развернуть технологию 5G в Казахстане в обозначенные президентом сроки, а также извинился перед казахстанцами за сбои в работе интернета.