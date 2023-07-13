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Дешевая связь, высокий трафик и радиофобия: Мусин объяснил выступление перед Токаевым

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Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МЦРИАП Багдат Мусин пояснил некоторые моменты из своего выступления перед президентом на совещании по вопросам развития столицы. Пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Министр заявил, что видео его доклада Касым-Жомарту Токаеву на совещании вызвало много обсуждений. Напомним, что тогда президент спросил у главы Минцифры, почему в Астане интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего.

"Первое, на чем хотел бы акцентировать внимание – это стоимость связи. Мы в мире в топ-20, если не в топ-10, по дешевизне. Это факт.

Но, важно понимать, что дешевая связь – это риски для операторов. Это бизнес и, поэтому, для развития бизнеса, то есть строительства сети и улучшения качества, необходимы инвестиции.

Инвестиции с дохода. Если доход низкий, нет инвестиций в развитие, то есть нет качества", – подчеркнул он.

Также Мусин отметил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит, выросла и нагрузка на сети операторов. Но стоимость, по его словам, не росла пропорционально росту потребляемого трафика.

"Казахстан – в топе по объему мобильного трафика на пользователя. Казахстан – одна из лидирующих стран по потреблению мобильного трафика, и утилизация мобильной сети очень высокая.

По данным iKS-Consulting, средний объем мобильного трафика Интернет на 1 пользователя в Казахстане в 2022 году составил 13,9 Гбайт в месяц. Для сравнения, этот показатель в странах Северной Америки составил 5,6 Гбайт в месяц", – заявил Багдат Мусин.

Министр добавил, что растет и цена на "железо" для строительства сетей.

"Я считаю, что должен говорить открыто о проблемах в своей отрасли. Нам надо обновлять инфраструктуру. Это факт. Нам надо подключать все села? Это тоже факт. Если сдерживать тарифы, это приведет к стагнации отрасли. Нам всем хочется получать качественные услуги везде и при этом дешевле, чем у всех. Но нельзя желаемое выдавать за действительное. У кого интернет дешевле, чем у нас? Всего 10-15 стран.

Китай – за счет плотности населения, количества потребителей. С ним и сравнивать нет смысла. Израиль? Эта страна меньше Павлодарской области, количество базовых станций в этой стране, как у нас в Алматы и Астане.

Если посмотреть на цифры, согласно данным Ookla, доступность 4G в Казахстане составляет 84,5%, по данному показателю Казахстан находится на 79 месте в мире. Лидером же является Южная Корея со 100% покрытием территории страны сетями 4G. То есть по покрытию Казахстану есть куда стремиться", – отметил он.

При этом, по словам Мусина, в Казахстане около 526 базовых станций на 1 млн человек. Для сравнения он привел Южную Корею, в которой порядка 19 607 базовых станций 4G на 1 млн населения.

"Если посмотреть по Астане – сейчас там порядка 2500 базовых станций 4G на 1,3 млн населения, это около 1923 базовых станций 4G на 1 млн населения. То есть даже в столице нужно увеличивать "капасити" сетей 4G.

Плюс, мы не можем стоять на месте и нам важно развивать новые технологии 5G. Говоря о связи, важно помнить, что мы большие по площади и "маленькие" – по плотности населения.

Я часто критиковал и буду объективно критиковать работу операторов, но в свою очередь понимаю, что любая инфраструктура требует обновления, будь то ТЭЦ, будь то канализация.

Наши многие инфраструктурные объекты находятся не в лучшем состоянии, почему? Потому что когда-то чиновники не могли взять на себя ответственность и сказать, что через 10 лет мы попадем в ситуацию, когда все состарится и приведет к плачевным последствиям. Некоторые последствия в других отраслях мы наблюдаем уже сейчас. А сети 5G потребуют больших инвестиций", – объяснил он.

Второй момент, который тормозит рынок, как утверждает Багдат Мусин, это монополия.

"Демонополизацию никто не отменял, одного из операторов связи надо выводить из-под Казахтелекома. Штрафы никуда не делись, и мы выписываем их больше, чем когда-либо.

Для примера, в 2019 году была проведена 51 проверка и наложено штрафов на сумму 10,8 млн тенге. В этом году, по состоянию на 22 июня проведено 308 внеплановых проверок и выписано штрафов на сумму 1 млрд 244 млн тенге. Все деньги идут в бюджет страны", – добавил министр.

Тем не менее, по его словам, специалисты улучшают качество и развивают сеть там, где им это позволяют. Однако, во всем мире есть проблема установки базовых станций из-за радиофобов.

"Только в Астане демонтированы десятки базовых станций, а в 27 жилых комплексах жильцы все еще против установки базовых станций. Причем, требования к оборудованию по предельно допустимым уровням излучения в нашей стране жестче по сравнению с другими", – подчеркнул Мусин.

В целом же, он заявил, что у его ведомства большие планы по развитию сети и новых технологий, по улучшению качества связи, поэтому перед операторами связи стоят задачи, которые они должны решить в ближайшие годы.

Проблемы с интернетом в Казахстане

Напомним, что в апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что с начала 2023 года на тот момент в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Позже депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

В мае депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028445-bagdat-musin-obyasnil-svoe-vystuplenie-na-soveschanii-po-voprosam-razvitiya-astany/

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