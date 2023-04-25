"Стал героем мема": Мусин высказался о прерывающейся трансляции со своим участием (видео)

Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Глава Минцифры Багдат Мусин в своем официальном Telegram-канале высказался о распространившемся в Сети фрагменте трансляции с сегодняшнего заседания правительства с его участием, которая начала прерываться.

Мусин посчитал случившуюся ситуацию смешной.

"Сегодня стал героем мема. По Сети разошелся забавный ролик о том, как я выступаю на тему качества интернета на фоне прерывающейся трансляции. Все мои друзья посчитали нужным обязательно мне его переслать. Спасибо, учитывая ситуацию, это действительно смешно", - написал министр.

Он пообещал избежать таких оплошностей в будущем.

"Но если говорить серьезно, то тема качества связи действительно актуальная", - заявил глава ведомства.

Между тем в пресс-службе министерства прокомментировали случившееся - там отметили, что проблема возникла не из-за плохого интернета, а из-за программного обеспечения ресурса АО "Казконтент", откуда был взят фрагмент (не с официального канала правительства - прим. ред).

"Вырезанный фрагмент был взят с ресурсов АО "Казконтент". И причина кроется не в качестве интернета, а в программном обеспечении, которое использует АО "Казконтент" для трансляции заседания. Трансляция на сайте правительства, прошла в нормальном режиме, без сбоя и зависания", - сообщил корреспонденту NUR.KZ пресс-секретарь МЦРИАП РК Ерхан Таткен.

Напомним, что сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Отметим, что ранее Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

А в декабре 2022 года аналитики заявляли, что казахстанский мобильный интернет по мировым меркам стоит недорого. Более того, помимо ценовой доступности он также отличается и достаточно высокой скоростью среди стран Центральной Азии.

Так выглядела трансляция с выступлением Багдата Мусина на официальном YоuTube-канале правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018236-stal-geroem-mema-musin-vyskazalsya-o-preryvayuscheysya-translyatsii-so-svoim-uchastiem/