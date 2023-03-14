Мусин: В Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену

Модем. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кулуарах правительства глава МЦРИАП Багдат Мусин оценил качество казахстанского интернета – по мнению министра, в стране приемлемый интернет за приемлемую цену, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится по последних позициях. В списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

"По качеству мы не самые худшие, мы в середине. Меня интернет устраивает, потому что я езжу по разным странам, вижу, как пользователи пользуются в других странах. И я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену", – заявил министр.

Напомним, ранее в МЦРИАП назвали причину сбоев в работе казахстанских сайтов – проблемы возникли у некоторых операторов связи после плановых обновлений DNS-записей казахстанских доменов.

Сбои в работе интернета в Казахстане

Напомним, проблемы с интернетом в стране начались в сентябре прошлого года. Тогда многие казахстанские медиа сообщали о DDoS-атаках на свои сайты.

В Государственной техслужбе объясняли, что целевые кибератаки велись из других стран и были направлены как на госорганы Казахстана, так и на инфраструктуру Казнета.

Кроме того сообщалось, что DDoS-атаки осуществлялись из нескольких зарубежных источников и были нацелены на полный отказ интернет-ресурсов.

Позже в Гостехслужбе сообщали, что всего за месяц отразили около 20 млн кибератак на Казнет.

А в конце октября прошлого года стало известно, что хакеров, обнаруживших уязвимости в информационных системах Казахстана, будут награждать. Для этого в стране запустили специальную платформу и вносят изменения в законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2012805-musin-v-kazahstane-priemlemyy-internet-za-priemlemuyu-tsenu/