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Сотовая связь подорожает для казахстанцев

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат, передает NUR.KZ.

Обращение к казахстанским абонентам опубликовали на официальном сайте представители Tele2. Там сообщили, что в связи с рядом факторов, включая экономическую ситуацию, они вынуждены принять решение о небольшом изменении цен на тарифные планы.

"Данные изменения связаны с ростом обоснованных затрат на инфраструктуру, запуском и развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии, высокой стоимостью частот для внедрения новой технологии и другими обстоятельствами, которые создали определенные вызовы для нашей компании.

Поэтому мы решили пересмотреть наши тарифы, чтобы обеспечивать стабильность сервисов и предоставлять вам еще более передовые технологии и варианты выбора услуг", – говорится в объявлении.

Такое же обращение появилось на официальном сайте оператора Altel. В своей публикации они указали те же причины, что и в Tele2.

На официальном сайте Activ появилось сообщение, что с 8 августа по нескольким тарифам обновится абонентская плата.

Цены на пяти тарифных планах поменяются с 15 августа и у абонентов Beeline.

"С этой даты изменится абонентская плата за порцию мегабайтов и минут, теперь она составит 290 тенге в сутки. Однако это изменение не доставит неудобств тем, кто оплачивает связь по тарифу за месяц вовремя, а значит, не пользуется ежедневным пакетом", – говорится на официальном сайте оператора.

АО "Казахтелеком" поднимет цены на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов.

"Уважаемые абоненты! Сообщаем Вам о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 августа 2023 года", – говорится в сообщении.

Напомним, что казахстанцы нередко жалуются на низкое качество Интернета в стране. В апреле премьер Алихан Смаилов поддержал граждан в этом и поручил усилить мониторинг качества связи.

При этом в марте глава МЦРИАП Багдат Мусин посчитал, что в Казахстане приемлемый Интернет за приемлемую цену.

Однако в мае депутат сената раскритиковал качество Интернета и призвал штрафовать операторов за плохую связь. Такая же критика последовала и от депутата мажилиса.

Недавно Багдат Мусин рассказал президенту, почему в Астане не лучшее качество Интернета. По его словам, есть две основные проблемы – низкие тарифы на него и радиофобы.

Позже он заявил, что плата за Интернет в Казахстане – одна из самых дешевых.

"Первое, на чем хотел бы акцентировать внимание – стоимость связи. Мы в мире в топ-20, если не в топ-10, по дешевизне. Это факт.

Но, важно понимать, что дешевая связь – это риски для операторов. Это бизнес и, поэтому, для развития бизнеса, то есть строительства сети и улучшения качества, необходимы инвестиции.

Инвестиции с дохода. Если доход низкий, нет инвестиций в развитие, то есть нет качества", – подчеркнул он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029140-sotovaya-svyaz-podorozhaet-dlya-kazahstantsev/

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