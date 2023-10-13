Успеют ли до конца 2025 года развернуть технологию 5G в Казахстане, ответил Мусин

Глава МЦРИАП Багдат Мусин на брифинге в рамках форума Digital Bridge рассказал, успеют ли операторы развернуть до конца 2025 года технологию 5G в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что в этом году планировалась установка 700 базовых станций.

"Операторы уже обгоняют эти показатели и до конца установят более 1 тысячи базовых станций. Учитывая то, что они готовы инвестировать и готовы в более ускоренном темпе развивать инфраструктуру связи, я всецело верю, что наши мобильные операторы справятся с задачей и покроют до конца 2025 года 75% городов республиканского значения как минимум и более 60% областных центров", – сообщил министр.

Таким образом, по его данным, в каждом областном центре будет покрыто более 60% территорий до конца 2025 года технологией 5G.

"Это не означает, что другие технологии работать не будут, мы также проводим масштабную модернизацию базовых станций по укреплению инфраструктуры 4G. Также будет объявлен конкурс на радиочастоты до конца этого года, чтобы на нем разыграть еще одну функцию радиочастот среди операторов мобильной связи", – резюмировал глава МЦРИАП.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023, поручил досрочно завершить развертывание сети 5G в Казахстане.

"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Правительству надо завершить эту работу досрочно – до конца 2025 года", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сдвиг не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг.