Глава Минцифры извинился перед казахстанцами за сбои в работе интернета

Глава МЦРИАП Багдат Мусин сегодня на брифинге в рамках форума Digital Bridge объяснил, с чем связаны сбои в работе интернета в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Мусин, в каждом конкретном случае сбоя нужно разбираться отдельно.

"Но сейчас идет массовая установка и переход на технологию 5G, и базовые станции вывозятся либо завозятся, идет процесс. Конечно, в процессе могут возникать сложности: это технологии. Поэтому, когда происходит установка и настройка этих сервисов… (могут происходить сбои – прим. ред.).

Конечно, мы извиняемся перед жителями. Это, я думаю, временное явление. Операторы мобильной связи заверяют, что до конца года исправят ситуацию в столице и городе Алматы", – заверил министр.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023, поручил до конца 2025 года завершить развертывание сети 5G в Казахстане.

При этом сегодня глава МЦРИАП ответил, успеют ли операторы развернуть технологию 5G в Казахстане в обозначенные президентом сроки.

Проблемы с интернетом в Казахстане

Напомним, в апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что на тот момент с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жаловались и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

При этом сам Мусин признался, что из-за низкой скорости интернета он стал героем мемов.

В мае депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

А в середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции при этом рассказывали, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.