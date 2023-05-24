"Интернет в Казахстане – одно название, сеть еле функционирует": депутат о качестве связи

Модем. Иллюстративное фото: deepblue4you / Getty Images

На заседании мажилиса депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Миллионы казахстанцев не могут воспользоваться качественным интернетом. Есть просто одно название, что в Казахстане есть интернет – сеть, которая считается быстрой во всем мире, в нашей стране еле функционирует.

По данным на 1 апреля этого года, в Казахстане 1432 села с населением более 200 тысяч человек не подключены к широкополосному мобильному интернету. Это официальный факт, но количество неподключенных может быть гораздо больше. Так как в 2020-м году государство заявило, что обеспечило 98,7% населения РК широкополосным доступом в интернет, но это было лишь красноречивыми словами", - заявил Сарсенгалиев.

Депутат добавил, что интернет плохо работает даже в некоторых районах столицы.

Сарсенгалиев предложил создать специальную правительственную комиссию для решения проблемы с интернетом в селах.

"Список сел, не имеющих сотовой связи и интернета, следует публиковать открыто.

Жители сел и регионов, сидящие без интернета, должны знать, когда интернет будет подключен к населенному пункту. Министерству (МЦРИАП - прим. ред.) надо открыто заявить, где и когда будет достигнут качественный интернет", - заявил депутат.

Ситуация с интернетом в Казахстане

В апреле премьер-министр Алиха Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Несколько недель назад депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2021870-internet-v-kazahstane-odno-nazvanie-set-ele-funktsioniruet-deputat-o-kachestve-svyazi/