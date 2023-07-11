Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Наши пользователи постоянно зависают в Сети": Мусин о причинах плохого интернета в Астане

Опубликовано:

Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Сегодня на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

По словам Токаева, стабильность работы интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего - это, по его словам, наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы.

Глава Минцифры Багдат Мусин ответил президенту, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

"Мы замеры проводили мобильного интернета. 67 локаций нами определено, где реально пропадает связь полностью. С жителями этих 67 локаций мы проводили работу, там живут радиофобы, которые боятся установки базовых станций на их жилых комплексах", - пояснил он.

Министр отметил, что в 39 локациях удалось после разъяснительной работы договориться об установке станций.

Работа ведется по другим объектам. Министр признал, что сотрудникам ведомства пока не удалось убедить жителей оставшихся ЖК в том, что базовые станции не несут вред для здоровья людей.

"Хотя, в целом, это базовое понимание физики и математики в девятом классе. И получается теперь, что мы вынуждены законодательно урегулировать этот вопрос, чтобы системно решить эту проблему", - заявил министр.

Он отметил, что в настоящий момент сотрудники должны снять базовую станцию, если один жилец против и написал соответствующее заявление.

"Мы из-за этого снимаем ежегодно по 150 базовых станций, мы вынуждены снимать, операторы вынуждены" , - пояснил Мусин.

Он отметил, что в закон вносится изменение - если 50% жильцов этого ЖК несогласны на снятие базовой станции, то ее снимать не будут.

Также Мусин раскритиковал дешевизну тарифов.

"Наши пользователи постоянно зависают в интернете, и это несет высокую нагрузку. То есть, если с заграницей сравнить, в Европе, Америке, там прежде, чем открыть какое-то видео, пользователь подумает, оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются, и он, грубо говоря, теряет деньги", - заявил он.

Ситуация с интернетом в Казахстане

В апреле премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Позже депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

В мае депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028249-tokaev-sprosil-u-musina-pochemu-v-astane-stradaet-kachestvo-interneta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.