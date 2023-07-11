"Наши пользователи постоянно зависают в Сети": Мусин о причинах плохого интернета в Астане

Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Сегодня на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

По словам Токаева, стабильность работы интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего - это, по его словам, наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы.

Глава Минцифры Багдат Мусин ответил президенту, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

"Мы замеры проводили мобильного интернета. 67 локаций нами определено, где реально пропадает связь полностью. С жителями этих 67 локаций мы проводили работу, там живут радиофобы, которые боятся установки базовых станций на их жилых комплексах", - пояснил он.

Министр отметил, что в 39 локациях удалось после разъяснительной работы договориться об установке станций.

Работа ведется по другим объектам. Министр признал, что сотрудникам ведомства пока не удалось убедить жителей оставшихся ЖК в том, что базовые станции не несут вред для здоровья людей.

"Хотя, в целом, это базовое понимание физики и математики в девятом классе. И получается теперь, что мы вынуждены законодательно урегулировать этот вопрос, чтобы системно решить эту проблему", - заявил министр.

Он отметил, что в настоящий момент сотрудники должны снять базовую станцию, если один жилец против и написал соответствующее заявление.

"Мы из-за этого снимаем ежегодно по 150 базовых станций, мы вынуждены снимать, операторы вынуждены" , - пояснил Мусин.

Он отметил, что в закон вносится изменение - если 50% жильцов этого ЖК несогласны на снятие базовой станции, то ее снимать не будут.

Также Мусин раскритиковал дешевизну тарифов.

"Наши пользователи постоянно зависают в интернете, и это несет высокую нагрузку. То есть, если с заграницей сравнить, в Европе, Америке, там прежде, чем открыть какое-то видео, пользователь подумает, оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются, и он, грубо говоря, теряет деньги", - заявил он.

Ситуация с интернетом в Казахстане

В апреле премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Позже депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

В мае депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028249-tokaev-sprosil-u-musina-pochemu-v-astane-stradaet-kachestvo-interneta/