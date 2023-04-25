"Претензии абсолютно обоснованы": Смаилов о жалобах казахстанцев на качество интернета

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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи, передает корреспондент NUR.KZ.

Сперва с докладом на заседании выступил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

"В городской местности совместно с акиматами уточнено количество мест, где не ловит мобильный интернет и качество низкое. Проводится совместная работа. Операторы там устанавливают антенны-мачты.

В текущем году 76 таких мест по Астане были уточнены, и в других городах такая же работа проводится. Качество мобильного интернета в этом году будет улучшено в городах", – ответил Багдат Мусин.

В селах, по его словам, проблема будет решаться за счет проведения ВОЛС (волоконно-оптических линий связи).

Премьер Алихан Смаилов в свою очередь отметил, что с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета.

По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

"Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам?

У нас нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета. Инспекция не может его замерить на автодорогах, городах и в сельской местности. Надо решать эти проблемы.

Людей уже не устраивает просто наличие связи интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы", – заявил Смаилов.

Премьер добавил, что операторы связи за последние годы снизили инвестиции в отрасль на 60% – им стало проще платить штрафы за нарушения, чем вкладываться в дорогую инфраструктуру.

Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи.

Также он поручил в кратчайшие сроки доработать нацпроект "Доступный интернет" и внести его в Администрацию президента.

Напомним, ранее Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

"По качеству мы не самые худшие, мы в середине. Меня интернет устраивает, потому что я езжу по разным странам, вижу, как пользователи пользуются в других странах. И я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену", – заявил министр.

О том же ранее говорили и аналитики. По их данным, в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Так, в 2021 году доля расходов на нее по определенному тарифу в Казахстане составила лишь 1% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения.

Для сравнения, в Кыргызстане этот показатель составляет 3,1%, а в Таджикистане – 3%. Ближе всего к Казахстану расположился Узбекистан (1,1%) и Туркменистан (1,2%). В среднем по миру доля расходов на мобильную связь составляет 2% от ВНД.

При этом медианная скорость мобильного интернета в Казахстане в октябре 2022 года выросла до 22,41 Мбит/с против 19,49 Мбит/с годом ранее.

У соседей он значительно медленнее:

Туркменистан – 4,98 Мбит/с (данные на май 2022 года);

Таджикистан – 8,01 Мбит/с;

Узбекистан – 15,22 Мбит/с;

Кыргызстан – 20,92 Мбит/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2018125-pretenzii-absolyutno-obosnovany-smailov-o-zhalobah-kazahstantsev-na-kachestvo-interneta/