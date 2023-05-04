Штрафовать операторов на большие суммы за плохой интернет предложил депутат

Плохой интернет. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen/Getty Images

Депутат сената Геннадий Шиповских в кулуарах палаты раскритиковал качество интернета в Казахстане. Он предлагает ввести большие штрафы для операторов за плохую связь, передает корреспондент NUR.KZ.

Геннадий Шиповских заявил, что в Казахстане в городах, не говоря уже о селах, очень плохое качество интернета.

"У нас даже в Астане плохое качество интернета, например, есть некоторые ЖК, где связь очень плохая. А говорить о селах вообще не приходится. Мы бываем в регионах - очень плохое качество связи.

Мы говорим, что будем в будущем развивать киберспорт, но, к сожалению, если у нас будет плохая связь, мы не сможем развить этот вид спорта. Мы говорим это напрямую министру цифрового развития. Вот вечерами, элементарно, когда начинаешь смотреть фильм, если посмотрите, загрузка очень низкая", - сказал он.

Для решения проблемы он предлагает принять радикальные меры.

"Когда говорят о мерах, у нас у правительства есть такое плохое свойство – говорят 23, когда приближается срок, переносим на 2025, когда ближе срок, переносят на 27 год и так далее. Мы об этом не раз говорили. Здесь надо принимать радикальное решение.

Мы выбираем разных операторов связи. Если от операторов идет плохая связь, то, на мой взгляд, нужно принимать радикальное решение - большие штрафы. Другого выхода нет. Ведь мы оплачиваем минимум 6-7 тыс. тенге, но вечерами когда пару часов хочешь посидеть в Сети, отдохнуть, не бывает загрузки. Это не то, что беспокоит только меня одного, это то, что беспокоит всех казахстанцев", - резюмировал сенатор.

Отметим, что на прошлой неделе глава правительства Алихан Смаилов также поднимал вопрос о качестве интернета в РК. Он поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Смаилов отметил, что с начала 2023 года в правительство поступило около 5 тыс. жалоб по вопросам связи и информатизации - большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

Ранее глава Минцифры Багдат Мусин сообщал, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Примерно такую же картину рисуют и аналитики, которые занимаются составлением рейтингов - по их данным, в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2019357-shtrafovat-operatorov-na-bolshie-summy-za-plohoy-internet-predlozhil-deputat/