Токаев дал поручение по внедрению 5G в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023, высказался о внедрении технологии 5G в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент РК отметил, что ранее перед правительством стояла задача до 2027 года охватить новой сотовой связью все областные центры, но в связи с развитием технологий этот процесс нужно ускорить.

"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Правительству надо завершить эту работу досрочно — до конца 2025 года", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сдвиг не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг.

"Важно обеспечить интернетом жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели. Правительству нужно всесторонне проработать этот вопрос, при необходимости – внести изменения в законодательство", – сказал президент Казахстана.

Выступая на пленарном заседании IT-форума, глава государства также заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане.

Кроме того, он поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Также президент высказался о реформе Бюро национальной статистики. По его словам, оно станет "цифровым".