Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону: о чем они говорили (видео)

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Интервью появилось на YouTube-канале Карлсона, передает NUR.KZ.

В начале интервью Карлсон поинтересовался у Дурова, откуда он родом, на что программист ответил, что "это будет длинная история".

Как рассказал Павел, он родился в СССР. Когда ему было 4 года, семья переехала в Италию. После распада СССР семья Павла вернулась в Россию, где он получил образование и основал свой первый большой проект — соцсеть "ВКонтакте".

В 2013 году Дуров продал "ВКонтакте" и уехал из России.

Он отметил, что в 2011-2012 годах российские власти требовали от "ВКонтакте" предоставить личные данные организаторов протестов в Украине. Тогда он решился продать свое детище, что далось ему, по словам самого Дурова, "болезненно". Однако он добавил, что все же "выбрал свободу".

"Я был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний", — заявил Дуров

Он также рассказал, когда придумал Telegram. Идея зародилась еще в России. По словам Павла, ему нужен был способ безопасной связи с братом Николаем на фоне отказа властям РФ в предоставлении личных данных пользователей "ВК".

Сейчас Telegram базируется в Дубае, однако команда мессенджера изначально рассматривала разные города, в том числе Лондон, Берлин, Сингапур. Однако там было много бюрократических сложностей.

Дуров рассказал также, что в Сан-Франциско, США, где он думал разместить команду мессенджера, на него напали грабители. Дело закончилось дракой.

Он также отметил, что не выбрал США в качестве постоянного местожительства, поскольку компания привлекала "чрезмерное внимание" ФБР. Он считает, что спецслужбы пытались нанять инженера из его команды, чтобы оставить в Telegram "лазейки" для получения доступа к устройствам пользователей.

"В США — не то. Было слишком много внимания от ФБР, моего инженера пытались тайно завербовать. Они хотели узнать, как работают коды. Чтобы шпионить. Каждый мой приезд в штаты — это встреча с двумя сотрудниками ФБР", — поделился программист.

Дуров заявил, что хочет, чтобы Telegram оставался нейтральной платформой для людей с разными взглядами, в том числе политическими.

"Мессенджер и вправду популярен при протестах: Беларусь, Казахстан и даже Барселона. Но нам неважно, кому давать голос: власти или недовольным. Это принцип. Поэтому и сидим в ОАЭ", — заявил основатель Telegram.

Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. По словам Дурова, компания не тратит деньги на рекламу и продвижение.

"Я единственный менеджер по продукту. Отдела кадров нет, коллектив — крохотный", — признался Дуров.

Он также поделился некоторыми личными моментами. К примеру, у Дурова нет своего жилья, поскольку он не хочет привязываться к одному месту и хочет сосредоточить свое внимание только на Telegram. У Дурова также нет яхт и самолетов.

"У меня на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов. И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне", — заявил Дуров.

Помимо этого, он не путешествует в те страны, которые считает несоответствующими своим ценностям, к примеру, в Россию, Китай или США.

Отметим, Павел Дуров — основатель и владелец мессенджера Telegram, у которого более 900 миллионов пользователей по всему миру.

В конце 2022 года сообщалось, что состояние Дурова оценивается в 151 миллиард долларов. В списке богатейших людей планеты по версии Forbes тогда Дуров занимал 115 место.

К слову, у Дурова три гражданства - ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис.

Такер Карлсон - американский журналист, экс-ведущий канала Fox News.

В начале февраля в свет вышло интервью Владимира Путина Карлсону.

В интервью глава РФ заявил, что Россия пока не достигла целей войны в Украине, а именно, по его словам, – "денацификации". Также Путин отметил, что у него нет никаких глобальных территориальных притязаний и каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

Еще он заявил, что Украина при СССР получила огромное количество территорий, "которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", а также выразил мнение, что Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского союза.

Российский президент вновь повторил свой тезис о том, что Украина - искусственно созданное государство. Во время интервью Путин рассказал Карлсону, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону принять Россию в НАТО.

Позже Путин и Карлсон делились своими впечатлениями от разговора. А как отреагировали западные СМИ на это интервью, можно узнать здесь.