Павел Дуров назван богатейшим человеком ОАЭ

Павел Дуров. Фото: Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил список богатейших людей Объединенных Арабских Эмиратов. Такие данные приводит журнал Forbes.

Согласно данным издания, состояние 38-летнего Дурова оценивается в 151 миллиард долларов. В списке богатейших людей планеты по версии Forbes Дуров занимает 115 место.

Как пишет издание, Павел Дуров — основатель и владелец мессенджера Telegram, у которого более 600 миллионов пользователей по всему миру.

"Дуров уехал из России после того, как отказался сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставить зашифрованные данные пользователей своей первой социальной сети", - говорится в материале издания.

Отмечается, что в Дубай Дуров переехал в 2017 году. В апреле 2022 года сообщалось, что Дуров получил гражданство ОАЭ.

При этом отмечалось, что это уже четвертое гражданство Дурова. Паспорта ОАЭ и Франции Дуров использует для заграничных поездок, а гражданством Сент-Китс и Невис он пользовался в первые годы после эмиграции из России.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001373-pavel-durov-nazvan-bogateyshim-chelovekom-oae/