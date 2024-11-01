Кайрат Боранбаев вернулся в Казахстанскую федерацию футбола

Кайрат Боранбаев вошел в состав исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Как сообщается на официальном сайте КФФ, сегодня в Астане состоялась очередная XXV конференция КФФ, в ходе которой обсуждены вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав КФФ, утверждении финансовой отчетности, а также изменении состава Исполкома КФФ.

"Мы стоим перед важной задачей: построить полноценную футбольную бизнес-индустрию в Казахстане. Наша цель - не только развивать профессиональный футбол, но и создавать устойчивый бизнес вокруг него. Сегодня мы формируем рынок, адаптируя лучшие международные практики под наши реалии. Это требует подготовки компетентных футбольных менеджеров, качественной инфраструктуры, развитие медиапродуктов и трансферного рынка", - сообщил президент КФФ Адлет Барменкулов, рассказывая о проделанной работе.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы о включении в состав КФФ новых участников, которые активно занимаются развитием футбола в стране.

По данным пресс-службы федерации, состоялось доизбрание в состав исполкома КФФ Кайрата Боранбаева от ФК "Кайрат".

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В октябре стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В том же месяце суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. В ноябре Боранбаев вышел на свободу.