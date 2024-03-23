Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на теракт в Москве

Опубликовано:

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте сделал заявление о террористическом акте в Москве, передает NUR.KZ.

В пятницу в российской столице группа вооруженных людей совершила нападение на торгово-выставочный и деловой центр "Крокус Сити Холл", после которого в здании начался пожар. Число подтвержденных жертв теракта достигло 133 человек и продолжает расти по мере разбора завалов.

"Выражаю искренние соболезнования семья погибших в Москве. Это очень большая трагедия. Берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей. Каждый ответит за свой скверный и подлый поступок", — написал Нурмагомедов.

Друг бывшего бойца MMA и действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев также опубликовал в Instagram пост о трагедии.

"Нет ничего хуже, чем убийство невинных людей! Нет никого хуже, чем убийцы невинных людей! Виновные в этой бесчеловечности, убийстве людей по всему миру без повода и причины должны быть наказаны", — заявил Махачев.

Также россиянин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Сил и терпения всем нам в это тяжелое время", — заключил чемпион UFC.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Там в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем общенационального траура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2072586-habib-nurmagomedov-i-islam-mahachev-otreagirovali-na-terakt-v-moskve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.