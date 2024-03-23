Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на теракт в Москве

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте сделал заявление о террористическом акте в Москве, передает NUR.KZ.

В пятницу в российской столице группа вооруженных людей совершила нападение на торгово-выставочный и деловой центр "Крокус Сити Холл", после которого в здании начался пожар. Число подтвержденных жертв теракта достигло 133 человек и продолжает расти по мере разбора завалов.

"Выражаю искренние соболезнования семья погибших в Москве. Это очень большая трагедия. Берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей. Каждый ответит за свой скверный и подлый поступок", — написал Нурмагомедов.

Друг бывшего бойца MMA и действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев также опубликовал в Instagram пост о трагедии.

"Нет ничего хуже, чем убийство невинных людей! Нет никого хуже, чем убийцы невинных людей! Виновные в этой бесчеловечности, убийстве людей по всему миру без повода и причины должны быть наказаны", — заявил Махачев.

Также россиянин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Сил и терпения всем нам в это тяжелое время", — заключил чемпион UFC.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Там в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем общенационального траура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.