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Тела погибших продолжают находить, разбирая завалы в "Крокусе": сообщается о 133 жертвах

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Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла"
Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла". Фото: МЧС России

В подмосковном концертном комплексе "Крокус Сити Холл" продолжают разбирать завалы. Спасатели обнаружили тела еще нескольких жертв теракта – всего их теперь 133, передает NUR.KZ со ссылкой на СК РФ.

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Также представители МЧС России сообщали, что пожарные все еще продолжают тушение очагов горения на кровле, 2 и 3 этажах здания. Общая площадь составляет 500 квадратных метров.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения. Также мы показывали, как выглядит сгоревшее здание "Крокус Сити Холла".

До этого сообщалось, что число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 115 человек. Также, по информации медиков, как минимум трое из погибших – дети.

Еще ночью посольство Казахстана в России открыло горячую линию для граждан РК.

Позже представители МИД Казахстана сообщили, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" не поступало.

Днем глава ФСБ РФ доложил Путину о задержании 11 подозреваемых в организации теракта. Силовики утверждают, что задержанные могли иметь "соответствующие контакты на украинской стороне".

Однако ранее в Украине заявляли, что не имеют отношения к теракту в Москве. При этом некоторые западные СМИ говорили и о возможной причастности к произошедшему террористов ИГИЛ (запрещена в РК), однако никаких официальных подтверждений этому не нашлось.

Ряд иностранных государств и международных организаций осудили произошедшее, а глава Интерпола заявил о готовности организации помочь в расследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072565-tela-pogibshih-prodolzhayut-nahodit-pri-razbore-zavalov-v-krokus-siti-holle/

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