Версии, предупреждения и рассказы очевидцев. Что известно о нападении в "Крокус Сити Холле"

Число погибших в результате вооруженного нападения в подмосковном "Крокус Сити Холле" превысило 130 человек. Среди погибших есть дети. Телеграм-канал "112" пишет со ссылкой на источники о 150 погибших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что число жертв будет расти.

В настоящее время экстренные службы разбирают завалы в зрительном зале. По словам губернатора, спасатели смогли зайти в зрительный зал в 6.30 утра, ситуацию там он назвал "крайне тяжелой".

Крыша здания обрушилась ночью в результате пожара, который начался во время нападения.

24 марта в России объявлен днем траура.

Неизвестные открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где должен был начаться концерт группы "Пикник", в пятницу, 22 марта, около 20:00 по московскому времени.

ФСБ утверждает, что нападавших было четверо. Они вошли через главный вход и стали стрелять по людям в фойе, а затем пошли в зрительный зал. Во время нападения начался пожар, который затем распространился на большой территории.

Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех нападавших, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщила пресс-служба Кремля.

ФСБ утверждает, что эти люди были задержаны в Брянской области. Они были задержаны "с разницей в несколько часов", — цитирует заявление ФСБ РИА Новости.

В интернете появились видеозаписи задержаний. Один из людей, допрос которого был снят на видео, говорит, что он был завербован неизвестным в соцсети телеграм, и за нападение ему было обещано около полумиллиона рублей.

Версии

ФСБ заявила, что нападавшие на "Крокус Сити Холл" намеревались перейти границу РФ и Украины, и что у нападавших якобы были "соответствующие контакты" в Украине. Однако на видеозаписи, распространенной в интернете, задержанный об этом не говорит.

Кроме того, в заявлении российской спецслужбы не содержится прямых обвинений каких-либо лиц в Украине в причастности к организации нападения. Тем не менее ряд пророссийских комментаторов такие обвинения опубликовали.

О том, что нападавшие собирались скрыться на территории Украины, заявил в своем обращении и Владимир Путин. По его словам, "для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы". В обращении Путина также не содержалось прямого обвинения украинских властей в причастности к нападению.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к нападению в Подмосковье. По его словам, Украина воюет только с российской армией. "Все на этой войне будет решаться на поле боя", — .

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России). Однако ИГ не заявляла, какой из ее филиалов осуществил атаку.

Эксперт Би-би-си по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами рассказывает, что в марте ИГ опубликовало видео, на котором мужчина, предположительно, из "Вилаята Кавказ", клянется в верности ИГ.

Другая версия, которую поддерживают и США — за нападением может стоять "Вилаят Хорасан" — афганская ячейка организации ИГ.

Осенью директор ФСБ Александр Бортников говорил, что группировка "наращивает потенциал, и со временем это позволит ей перейти к совершению терактов за пределами Афганистана".

"В последние два года ИГ-Хорасан были сосредоточены на России. Они часто критиковали Владимира Путина, — сказал NYT аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк. — ИГ обвиняет Кремль в убийстве мусульман, ссылаясь на вмешательство Москвы в дела Афганистана, Чечни и Сирии".

Предупреждения

США передали российской стороне данные о подготовке теракта, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской спецслужбе.

Однако, как утверждает источник агентства, переданная Вашингтоном информация имела общий характер и не содержала конкретики.

Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности США заявлял, что Вашингтон передавал Москве данные о подготовке нападения.

Две недели назад США и Британия открыто предупредили своих граждан об угрозе атак на массовых мероприятиях в Москве.

Обращение Путина

Нападение произошло в пятницу вечером. Российский президент Владимир Путин, за неделю до этого переизбравшийся на новый срок, выступил с обращением к гражданам страны в субботу в 15:30 по московскому времени.

При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков еще в пятницу вечером заявил, что главе государства было доложено о происходящем "в первые минуты произошедшего", и что Путин получает всю оперативную информацию.

В своем выступлении Путин пообещал, что организаторы нападения будут найдены, и их настигнет кара, "кем бы они ни были, кто бы их не направлял".

Он сказал, что Россия рассчитывает на помощь других государств.

Нападение в рассказах очевидцев

В соцсетях и СМИ появляется много свидетельств очевидцев нападения.

На видеозаписях с мобильных телефонов видно, как люди в одежде песочного или коричневого цвета с рюкзаками расстреливают посетителей. Они действовали не торопясь, передвигаясь в полный рост. На других роликах, снятых в зале, видны испуганные люди, которые спасаются бегством.

Жительница Москвы Екатерина (имя изменено по ее просьбе) пришла на концерт с дочерью 11 лет, сестрой и подругой с ребенком. К началу атаки они стояли перед входом в зал и покупали мороженое в кафе.

Она рассказывает, что сначала услышала какие-то хлопки, "как будто падает что-то тяжелое", а потом им навстречу побежала толпа.

"Мы были возле стойки, раздался крик: "Ложитесь на пол", — рассказывает она. — Мы бросились к детям, легли и начали строить баррикады из столиков и стульев, к нам прибежали несколько раненых". Екатерина рассказывает, что их группа перевернула столы и лежала на полу.

"Лежали молча и слушали стрельбу", — говорит она. Мужчина рядом с ними перевязывал женщине рану. Потом стрелявшие или зашли в зал, или ушли в другую сторону. Екатерина и ее спутники бросились бежать, их вывели на улицу.

Фотограф Дейв Примов был в зале, когда там началась стрельба. "Они были то ли в коричневой одежде, то ли в коричневых жилетах, — описывает он. — Были именно автоматные очереди по толпе людей, и они шли от входа в зал по партеру в сторону сцены, загоняя людей в центр зала. Я увидел линию огня, которая шла по людям".

"Все начали ложиться [на пол], мы начали в проходе ложиться друг на друга, мы начали координировать толпу, чтобы продвигались вперед. При этом мы понимали, что с автоматами могут зайти с любой двери, и пытались двигаться к ближайшему выходу наверх. Медленно, гуськом, ползком, вперед, наверх мы выползли [из зала]. И начали выбираться [из "Крокус Сити Холла"]", — рассказал фотограф.

"Мы не понимали, что это выстрелы — я подумала, что это какие-то фейерверки. Какой-то нескончаемый залп, может, какие-то хлопушки? Я обернулась один раз в зал, второй раз. И на третий раз я поняла, что весь зал начинает разбегаться в разные стороны", — вспоминает Софико Квирикашвили, которая пришла на концерт вместе с супругом.

Соболезнования

После нападения соболезнования россиянам выразили главы или представители многих государств.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон написал, что Великобритания "самым решительным образом осуждает смертоносный террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он выразил глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших.

Посольство США в Москве в пятницу выразило соболезнования российскому народу "в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта".

Также соболезнования выразили МИД Франции, Германии, Португалии, Египта, ОАЭ. Глава МИД Турции передал по телефону Лаврову соболезнования от президента Реджепа Эрдогана.

"ЕС осуждает любые нападения на мирных граждан. Наши мысли — со всеми россиянами, которых коснулась трагедия", — заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Глава Еврокомиссии также заявила, что осуждает "теракт против мирных жителей в "Крокус Сити Холле", ответственность за который взяло на себя "Исламское Государство".

"Я мысленно вместе с жертвами и их семьями в это время трагедии", — говорится в сообщении главы Еврокомиссии .