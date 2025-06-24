Air Astana рассказала, когда планирует возобновить рейсы на Ближний Восток

Авиакомпания Air Astana сообщила о своих планах по возобновлению рейсов на Ближний Восток - перевозчик назвал условия для полетов, передает NUR.KZ.

"Авиакомпания Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня. В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены", - говорится в сообщении.

Перевозчик предупредил, что вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Пассажиров призвали следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании

"Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

Кроме того, Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.

Свое предупреждение также опубликовало Минтуризма РК. Сообщалось, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

Сегодня министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

Посольство Казахстана в Катаре также сделало заявление после атаки Ирана на базы США.

Стоит отметить, что Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что соглашение о перемирии огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако вскоре после заявления о достигнутом соглашении по прекращению огня между Израилем и Ираном, страны его нарушили.