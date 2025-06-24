Посольство Казахстана в Катаре сделало заявление после атаки Ирана на базы США

Посольство Казахстана в Катаре опубликовало на своей странице в заявление относительно ситуации в стране и обратилось к гражданам РК, передает NUR.KZ.

Как отмечается в сообщении, сейчас ситуация в Катаре безопасна для граждан и посетителей.

"Просим вас не поддаваться панике, оставаться в безопасном месте и соблюдать общие правила безопасности", - сообщили в ведомстве.

Касательно казахстанских туристов, вынужденных остаться в Катаре, в ведомстве сообщили, что как только авиасообщение будет восстановлено, казахстанские туроператоры будут уведомлены о новых датах рейсов.

"Посольство внимательно следит за ситуацией и при необходимости, совместно с ответственными органами обеих стран примет дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан Казахстана. Просим вас оставаться в безопасном месте до стабилизации ситуации", - обратились к казахстанцам консулы.

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Кроме того, опубликованы телефоны горячей линии посольства:

+974 4411 0527;

+974 4412 8015;

+974 5064 9955.

Добавим, что несколько часов назад Катар уже открыл воздушное пространство после удара Ирана по базе США. Об этом сообщается в аккаунте в X управления гражданской авиации страны.

"Главное управление гражданской авиации объявляет об открытии воздушного движения в воздушном пространстве Катара и возвращении обстановки к нормальному состоянию", - сказали там.

По данным РБК, о возобновлении полетов сообщили также Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке. После этого Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и заявил о своем праве на прямой ответ. Заявление Катара поддержала Саудовская Аравия.

После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сразу после этого Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.

А глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.