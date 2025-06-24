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    Политика

      "В особенности Катар и ОАЭ": МИД обратилось к казахстанцам из-за конфликта на Ближнем Востоке

      Опубликовано:

      Здание МИД РК
      Здание МИД РК. Фото: МИД РК

      Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, передает NUR.KZ.

      МИД РК сделало заявление в связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Казахстанцев попросили пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

      "В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами.

      В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов", - предупредили в МИД.

      МИД также обратился с рекомендациями к гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

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      • сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
      • избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
      • внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
      • регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
      • поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.

      "Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

      Также были опубликованы каналы экстренной связи.

      1. Посольство Казахстана в Катаре: +97450649955, +97470910579, [email protected], [email protected]
      2. Посольство Казахстана в ОАЭ (Абу-Даби): +97124498778, +971503629805, [email protected].
      3. Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай: +971556103341, +971505701978, [email protected]
      4. Министерство иностранных дел РК: +7 (7172) 72 05 00.

      Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

      После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

      В свою очередь, Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и заявил о своем праве на прямой ответ.

      Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.

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