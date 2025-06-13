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    Политика

      Казахстан сделал официальное заявление из-за военной эскалации на Ближнем Востоке

      Опубликовано:

      Здание МИД РК
      Здание МИД РК. Фото: МИД РК

      Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ.

      В официальном заявлении МИД призвало урегулировать конфликт дипломатическим путем.

      "Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока и выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путем, соответствии с Уставом ООН и принципам международного права.

      Призываем вовлеченные стороны к максимальной сдержанности", - сказано в сообщении.

      Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

      Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

      Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

      Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.

      Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

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