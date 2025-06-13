Казахстан сделал официальное заявление из-за военной эскалации на Ближнем Востоке
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Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ.
В официальном заявлении МИД призвало урегулировать конфликт дипломатическим путем.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе Ближнего Востока и выступает за скорейшее урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическим путем, соответствии с Уставом ООН и принципам международного права.
Призываем вовлеченные стороны к максимальной сдержанности", - сказано в сообщении.
Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.
Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.
Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю следует готовиться к "горькой и мучительной судьбе" после атаки на Иран. А президент Масуд Пезешкиан назвал нападение Израиля "глупым" и пообещал решительно ответить на атаку.
Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2255307-kazahstan-sdelal-oficialnoe-zayavlenie-v-svyazi-s-eskalaciey-na-blizhnem-vostoke/
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