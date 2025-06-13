Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Посольство Казахстана в Израиле сделало заявление

Опубликовано:

Флаги Израиля и Казахстана
Флаги Израиля и Казахстана. Фото: facebook.com/KazakhstanInIsrael

Посольство РК в Израиле сделало заявление на фоне атаки Израиля на Иран - находящимся в Израиле казахстанцам советуют следовать указаниям военных, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Свежая публикация по теме:
МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Иране

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи.

В посольстве также поделились контактами дипведомства, по которым находящиеся в Израиле казахстанцы смогут связаться с консульством:

  • +972 (3) 503 78 85 (дежурный)
  • +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)
  • +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)
  • +7 700 111 31 96 (WhatsApp).

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операция, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. (...) Позвольте мне прояснить: Ирану не следует нападать на интересы или персонал США", — добавил глава Госдепартамента.

Позже стало известно, что Израиль нанес второй удар по Ирану.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Между тем ЦАХАЛ объявила об окончании первого этапа ударов по Ирану.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255028-posolstvo-kazahstana-v-izraile-sdelalo-zayavlenie/