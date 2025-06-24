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    Казахстанские авиакомпании приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

    Опубликовано:

    Самолет на взлетной полосе
    Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Как сообщили в пресс-службе Минтранспорта, в ряде стран ограничено либо закрыто воздушное пространство - казахстанские авиакомпании приостановили некоторые рейсы, передает корреспондент NUR.KZ.

    Сообщается, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

    Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.

    По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

    • Израиль - полное закрытие воздушного пространства;
    • Иран - полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;
    • Ирак, Иордания, Ливан - временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;
    • Кувейт, Бахрейн, ОАЭ - ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

    Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы.

    В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.

    Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе.

    Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.

    Сообщается, что пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.

    По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:

    Air Astana

    • help.airastana.com
    • +7 727 244 4477 (24/7)
    • +7 7172 584477 (24/7)
    • +7 702 702 4477 (24/7)
    • Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
    • WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
    • Online chat: airastana.com (24/7)

    SCAT

    • +7 7252 99 88 80
    • +7 701 738 25 76

    Операционный центр АО "Авиационная администрация Казахстана"

    • +7 7172 79 82 15

    Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

    Также авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.

    До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

    Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

    Кроме того, Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток. На 24 июня отменены рейсы в Дубай из Алматы и Астаны, и рейс в Доху из Шымкента.

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