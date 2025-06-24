Казахстанские авиакомпании приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
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Как сообщили в пресс-службе Минтранспорта, в ряде стран ограничено либо закрыто воздушное пространство - казахстанские авиакомпании приостановили некоторые рейсы, передает корреспондент NUR.KZ.
Сообщается, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.
Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.
По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:
- Израиль - полное закрытие воздушного пространства;
- Иран - полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;
- Ирак, Иордания, Ливан - временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;
- Кувейт, Бахрейн, ОАЭ - ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.
Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы.
В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.
Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе.
Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.
Сообщается, что пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.
По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:
Air Astana
- help.airastana.com
- +7 727 244 4477 (24/7)
- +7 7172 584477 (24/7)
- +7 702 702 4477 (24/7)
- Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
- WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
- Online chat: airastana.com (24/7)
SCAT
- +7 7252 99 88 80
- +7 701 738 25 76
Операционный центр АО "Авиационная администрация Казахстана"
- +7 7172 79 82 15
Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
Также авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.
До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.
Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.
Кроме того, Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток. На 24 июня отменены рейсы в Дубай из Алматы и Астаны, и рейс в Доху из Шымкента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258883-kazahstanskie-aviakompanii-priostanovili-reysy-iz-za-obostreniya-situacii-na-blizhnem-vostoke/
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