Казахстанские авиакомпании приостановили рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Как сообщили в пресс-службе Минтранспорта, в ряде стран ограничено либо закрыто воздушное пространство - казахстанские авиакомпании приостановили некоторые рейсы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов.

По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

Израиль - полное закрытие воздушного пространства;

Иран - полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;

Ирак, Иордания, Ливан - временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;

Кувейт, Бахрейн, ОАЭ - ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы.

В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.

Отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе.

Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.

Сообщается, что пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.

По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО "Авиационная администрация Казахстана" и авиакомпаний:

Air Astana

help.airastana.com

+7 727 244 4477 (24/7)

+7 7172 584477 (24/7)

+7 702 702 4477 (24/7)

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

Online chat: airastana.com (24/7)

SCAT

+7 7252 99 88 80

+7 701 738 25 76

Операционный центр АО "Авиационная администрация Казахстана"

+7 7172 79 82 15

Напомним, ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Также авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

Кроме того, Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток. На 24 июня отменены рейсы в Дубай из Алматы и Астаны, и рейс в Доху из Шымкента.