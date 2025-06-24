Израиль нанес новый авиаудар по Ирану

Вскоре после заявления о достигнутом соглашении по прекращению огня между Израилем и Ираном, страны его нарушили - по заявлению ЦАХАЛ, первым атаковал Иран, следом стало известно об атаке Израиля.

Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы, сообщает агентство ISNA - перевод приводят ТАСС.

Как уточняют "РИА Новости" с информации израильского радио, Израиль атаковал иранский радар под Тегераном, "завершив" свой ответ на "нарушение" режима прекращения огня со стороны Ирана.

"Мы атаковали иранский радар недалеко от Тегерана. Локальная и ограниченная атака. На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня", - приводит радиостанция "Галей ЦАХАЛ" заявление своего источника.

Напомним, ранее Дональд Трамп Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану, а следом написал, что Израиль не собирается атаковать Иран.

"Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, одновременно сделав дружественный "самолетный сигнал" Ирану. Никто не пострадает, прекращение огня в силе!" - написал Трамп.

До этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

Отметим также, МИД РК сделало заявление в связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Казахстанцев попросили пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

А в пресс-службе Минтранспорта заявили, что в ряде стран ограничено либо закрыто воздушное пространство - казахстанские авиакомпании приостановили некоторые рейсы на Ближний Восток.

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