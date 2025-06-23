Air Astana отменила ряд рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
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Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - отменен ряд рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке группа компаний отменяет на 23 июня следующие рейсы: KC191/192/Атырау-Дубаи-Атырау; KC205/206/Астана-Дубаи-Астана; KC897/898/Алматы-Дубаи-Алматы; KC655/656/Астана-Доха-Астана", - сообщили в компании.
Air Astana сообщила, что пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.
"Авиакомпания Air Astana внимательно следит за ситуацией и сообщит дополнительно в случае дальнейших отмен рейсов", - также говорится в сообщении.
Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
Также авиакомпания Wizz Air отменила рейсы между Астаной и Абу-Даби.
До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.
Кроме того, Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258274-air-astana-otmenila-ryad-reysov-iz-za-situacii-na-blizhnem-vostoke/
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