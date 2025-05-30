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В каком аэропорту будет базироваться вьетнамский Vietjet Air, рассказали в правительстве

Опубликовано:

Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: Hinterhaus Productions/Getty Images

Заместитель премьер-министра в кулуарах Акорды рассказал, какой аэропорт Казахстана могут предоставить вьетнамской авиакомпании Vietjet Air в качестве "домашнего", передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что этот вопрос прорабатывается.

"Еще не определено, будет ли вообще какая-либо передача, в зависимости от того, сколько бортов они привезут. Поэтому в дальнейшем (будет рассмотрено - прим. ред.), это рабочие моменты.

В целом, мы заинтересованы, чтобы перевозчик создал на базе Qazaq Air еще одного, третьего по величине, может быть, даже второго по величине перевозчика у нас в стране. Маршрутов - внутренних и внешних, хватит всем перевозчикам", - сказал он.

Напомним, в начале мая министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах вьетнамской компании на покупку аэропорта в нашей стране.

Также мы писали, что Qazaq Air переименуют во VietJet Qazaqstan, поскольку она выкуплена вьетнамской компанией.

Напомним по этой теме, в августе 2023 года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре того же года конкурс признали несостоявшимся. Кроме того, стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале 2024 года управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

В мае 2024 года о покупке Qazaq Air вьетнамской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев. В ноябре детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе. Вице-министр Талгает Ластаев сообщил, что сделка будет закрыта до конца года.

А в декабре 2024 года стало известно об окончании переговоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250582-v-kakom-aeroportu-budet-bazirovatsya-vetnamskiy-vietjet-air/