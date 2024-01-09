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Акции Qazaq Air снова выставили на продажу

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Самолет Qazaq Air
Самолет. Иллюстративное фото: flyqazaq.com

"Самрук-Қазына" объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air. Соответствующий конкурс будет проходить в два этапа, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.

"АО "Самрук-Қазына" объявляет о начале проведения конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR" в рамках нового открытого двухэтапного конкурса", – говорится в официальном Telegram-канале фонда.

В пресс-службе "Самрук-Қазына" напомнили, что 13 ноября 2023 года первый открытый двухэтапный конкурс по передаче АО "QAZAQ AIR" был признан несостоявшимся. Поэтому в соответствии с нормативными правовыми актами проводится новый конкурс.

Конкурсная документация, регламентирующая порядок его проведения, размещена на сайтах "Самрук-Казына", Qazaq Air, а также на сайте ipo.sk.kz.

"Лицам, намеревающимся принять участие в конкурсе, необходимо ознакомиться с конкурсной документацией", – говорится в сообщении.

Ключевые сроки проведения конкурсных процедур:

  • прием конкурсных заявок на первом этапе завершается 29 января 2024 года в 10:00;
  • подведение итогов планируется 16 февраля 2024 года.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию – фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. Сообщалось, что конкурс должен состояться в 2024 году.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2054566-aktsii-qazaq-air-snova-vystavili-na-prodazhu/

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