У "Самрук-Казына" не получилось продать Qazaq Air

Конкурс по реализации АО "Qazaq Air" признан несостоявшимся - фонд "Самрук-Казына" намерен объявить о нем еще раз, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт фонда.

В компании сообщили, что открытый двухэтапный конкурс по реализации от 49 до 100% акций АО "Qazaq Air", объявленный 18 августа 2023 года, признан несостоявшимся.

Тем не менее, как заявили в фонде, планируется проведение нового открытого двухэтапного конкурса.

Сроки проведения нового конкурса и его условия будут определены в установленном порядке.

Согласно информации с официального сайта авиакомпании, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Авиакомпания сертифицирована по международным стандартам производственной безопасности IOSA с 2018 года - член Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.