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У "Самрук-Казына" не получилось продать Qazaq Air

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Самолет Qazaq Air
Самолет. Иллюстративное фото: flyqazaq.com

Конкурс по реализации АО "Qazaq Air" признан несостоявшимся - фонд "Самрук-Казына" намерен объявить о нем еще раз, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт фонда.

В компании сообщили, что открытый двухэтапный конкурс по реализации от 49 до 100% акций АО "Qazaq Air", объявленный 18 августа 2023 года, признан несостоявшимся.

Тем не менее, как заявили в фонде, планируется проведение нового открытого двухэтапного конкурса.

Сроки проведения нового конкурса и его условия будут определены в установленном порядке.

Согласно информации с официального сайта авиакомпании, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Авиакомпания сертифицирована по международным стандартам производственной безопасности IOSA с 2018 года - член Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045641-u-samruk-kazyna-ne-poluchilos-prodat-qazaq-air/

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