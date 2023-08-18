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"Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air

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Самолет летит в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию – фонд "Самрук-Казына" объявил о продаже акций компании. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

"Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявляет о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "Qazaq Air", принадлежащих фонду", – говорится в сообщении.

Начальная и минимальная цена акций составляет 10 млрд 200 млн тенге.

Торги будут проводиться в виде открытого двухэтапного конкурса.

В результате первого этапа фонд принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Конкурса и утверждает содержание и критерии оценки конкурсных предложений, подаваемых во втором этапе.

Заявки в первом этапе конкурса будут приниматься до 10:00 28 сентября 2023 года. Итоги конкурса по второму этапу будут подводиться 15 декабря 2023 года.

Потенциальные участники должны соответствовать, в том числе следующим требованиям:

  • являться правоспособным и дееспособным лицом;
  • не быть вовлеченным в процедуру ликвидации и/или банкротства и/или реабилитации;
  • отсутствие непогашенной или неснятой судимости за уголовные преступления по приговору суда РК или иного государства;
  • не состоять в списках неблагонадежных налогоплательщиков и списках банкротов;
  • не иметь историю нарушения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • не являться бездействующим юридическим лицом;
  • иметь положительный опыт деятельности в сфере гражданской авиации и/или регулярных пассажирских перевозок;
  • обладать возможностью и продемонстрировать способность приобрести акции;
  • иметь счета в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в санкционные списки.

С полным списком требований можно ознакомиться в конкурсной документации, размещенной на сайте Qazaq Air.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:

  • Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда;
  • Алматы – Кокшетау, Кызылорда;
  • Актобе — Атырау, Уральск;
  • Туркестан — Актобе;
  • Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032996-samruk-kazyna-obyavil-o-prodazhe-aktsiy-qazaq-air/

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