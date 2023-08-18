"Самрук-Казына" объявил о продаже акций Qazaq Air

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию – фонд "Самрук-Казына" объявил о продаже акций компании. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

"Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявляет о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "Qazaq Air", принадлежащих фонду", – говорится в сообщении.

Начальная и минимальная цена акций составляет 10 млрд 200 млн тенге.

Торги будут проводиться в виде открытого двухэтапного конкурса.

В результате первого этапа фонд принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Конкурса и утверждает содержание и критерии оценки конкурсных предложений, подаваемых во втором этапе.

Заявки в первом этапе конкурса будут приниматься до 10:00 28 сентября 2023 года. Итоги конкурса по второму этапу будут подводиться 15 декабря 2023 года.

Потенциальные участники должны соответствовать, в том числе следующим требованиям:

являться правоспособным и дееспособным лицом;

не быть вовлеченным в процедуру ликвидации и/или банкротства и/или реабилитации;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за уголовные преступления по приговору суда РК или иного государства;

не состоять в списках неблагонадежных налогоплательщиков и списках банкротов;

не иметь историю нарушения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

не являться бездействующим юридическим лицом;

иметь положительный опыт деятельности в сфере гражданской авиации и/или регулярных пассажирских перевозок;

обладать возможностью и продемонстрировать способность приобрести акции;

иметь счета в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в санкционные списки.

С полным списком требований можно ознакомиться в конкурсной документации, размещенной на сайте Qazaq Air.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:

Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда;

Алматы – Кокшетау, Кызылорда;

Актобе — Атырау, Уральск;

Туркестан — Актобе;

Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032996-samruk-kazyna-obyavil-o-prodazhe-aktsiy-qazaq-air/