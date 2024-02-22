Неудачные попытки продать Qazaq Air объяснили в "Самрук-Қазына"

Управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились попытки продать Qazaq Air, передает корреспондент NUR.KZ.

Салтанат Сатжан напомнила, что продать Qazaq Air планировалось еще в 2023 году посредством открытого двухэтапного тендера.

"К сожалению, на первом конкурсе предложений не было. Поэтому мы объявили второй конкурс. К сожалению, и второй конкурс оказался также неудачным", – добавила она.

При этом спикер указала на интерес к Qazaq Air как со стороны казахстанских, так и со стороны иностранных инвесторов.

"Его стоимость 10 млрд тенге, у Qazaq Air также есть долг в 38 млрд от Нацфонда. Этот долг должен быть оплачен инвестором. На данные условия не нашлось инвестора. Сейчас мы продумываем, как приватизировать Qazaq Air. Инвесторы могут подать свои предложения до конца февраля. Если они это сделают, мы рассмотрим и вновь выставим на продажу", – резюмировала Салтанат Сатжан.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию – фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства.

В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.