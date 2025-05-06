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Qazaq Air переименуют во VietJet Kazakhstan

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Самолет Qazaq Air
Самолет. Иллюстративное фото: flyqazaq.com

На казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме глава правления АО "Самрук-Қазына" сообщил, что Qazaq Air сменит название, поскольку выкуплена вьетнамской компанией, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, покупателем Qazaq Air стала вьетнамская компания SOVICO Group.

"Сделка была осуществлена в рамках Комплексного плана приватизации. Мы высоко ценим намерение SOVICO Group и VietJet Air участвовать в управлении и операционной деятельности Qazaq Air под новым брендом VietJet Kazakhstan.

Расширение маршрутной сети в регионе укрепит транспортную связанность и создаст новые точки экономического роста", - отметил он.

Жакупов добавил, что казахстанская сторона рада появлению вьетнамских партнеров в авиационной отрасли.

В августе 2023 года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре того же года конкурс признали несостоявшимся. Кроме того, стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале 2024 года управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

В мае 2024 года о покупке Qazaq Air вьетнамской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев. В ноябре детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе. Вице-министр Талгает Ластаев сообщил, что сделка будет закрыта до конца года.

А в декабре 2024 года стало известно об окончании переговоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242482-qazaq-air-pereimenuyut-vo-vietjet-kazakhstan/