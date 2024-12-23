Покупка доли Qazaq Air вьетнамской компанией: в "Самрук-Қазына" заявили об окончании переговоров

Об окончании ключевых переговоров по покупке вьетнамцами доли в Qazaq Air сообщили на правительственном часе в мажилисе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хотел бы касательно сделки с вьетнамским инвестором Sovico проинформировать о том, что на сегодняшний день ключевые переговоры по определению условий сделки по продаже доли в Qazaq Air завершены.

20 декабря текущего года на заседании государственной комиссии по модернизации экономики были одобрены данные основные условия. До конца года ожидаем принятия положительного решения со стороны совета директоров "Самрук-Қазына" и правительства в отношении данной сделки.

Хотелось бы отметить, что к вьетнамскому инвестору предъявляются два требования. Первое - это обеспечение погашения займа в размере 38,4 млрд тенге до конца 2044 года, а также обеспечение приобретения в течение пяти лет 20-ти воздушных судов производства Boeing или Airbus с возможностью продления данного срока на два года со стороны инвестора.

Для обеспечения данных требований вьетнамская компания Sovico готова предоставить гарантию. В целом, мы полагаем, что данные требования положительно скажутся на развитии гражданской авиации Казахстана и окажут положительный эффект на смежные отрасли, такие как логистика, туризм, торговля, в том числе благодаря запуску дополнительных рейсов, в том числе международных рейсов", - сообщил со-управляющий директор по стратегии и управлению активами – член правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Елжас Отыншиев.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. Тогда же стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

В мае о покупке Qazaq Air вьетнамской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

В ноябре детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе. Вице-министр Талгает Ластаев сообщил, что сделка будет закрыта до конца года.