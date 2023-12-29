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30 лет независимости Казахстана

Когда Qazaq Air планируют передать в частные руки, рассказали в правительстве

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Самолет Qazaq Air
Самолет. Иллюстративное фото: flyqazaq.com

Сегодня глава кабмина Алихан Смаилов провел очередное заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает пресс-служба кабмина, участники заседания обсудили актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. В частности, из него предлагается исключить более 20 организаций коммунальной собственности.

Отмечается, что среди них - объекты ЖКХ, некоторые медицинские и микрофинансовые организации. Последние будут использоваться государством для оказания услуг по льготному кредитованию и обучению предпринимателей.

Заседание Государственной комиссии
Заседание Государственной комиссии. фото: primeminister.kz

В ходе заседания также обсуждены вопросы поддержки промышленности Казахстана, в том числе меры обеспечения отечественных производителей и экспортеров доступным финансированием. Кроме того, рассмотрены вопросы поддержки субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем участники обсудили условия передачи авиакомпании Qazaq Air в конкурентную среду, которая запланирована на 2024 год.

Напомним, летом авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Казына" объявил о продаже акций компании.

В середине ноября стало известно, что конкурс по реализации АО "Qazaq Air" признан несостоявшимся - фонд "Самрук-Казына" намерен объявить о нем еще раз.

В конце того же месяца министр транспорта РК заявил, что в Казахстане кроме Scat и Air Astana нужен третий крупный игрок - это должна быть казахстанская компания, которая может быть с иностранным участием.

Третьим игроком, по его словам, может стать вьетнамский лоукостер VietJet Air, с которым ведутся переговоры по возможной покупке авиакомпании Qazaq Air.

Согласно информации с официального сайта авиакомпании, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств. Авиакомпания сертифицирована по международным стандартам производственной безопасности IOSA с 2018 года - член Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053306-perevod-qazaq-air-v-konkurentnuyu-sredu-obsudili-v-pravitelstve/

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