Детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев сегодня на региональном семинаре в Алматы прокомментировал сделку по покупке авиакомпании Qazaq Air вьетнамским перевозчиком, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Ластаева, сделка будет закрыта до конца года.

"До конца года, но переговорами занимается сам руководитель, министр транспорта", - сообщил Талгат Ластаев.

Он также рассказал, что казахстанское воздушное пространство привлекательно для транзитных полетов, в том числе тех авиакомпаний, которые летают в облет России.

"У нас количество транзитных полетов увеличивается. Для этого вся инфраструктура имеется. Сейчас мы над этим работаем, чтобы ее улучшать. Проводим соответствующую реконструкцию. И в этом контексте Казахстан очень привлекательный, потому что над нами проходят основные транзитные пути между Европой и Азией", - сообщил Ластаев.

Он добавил, что с 2022 года транзитный авиапоток увеличился в два раза.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. Тогда же стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

В мае о покупке Qazaq Air вьетнаской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.