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Токаев высказался о приобретении вьетнамской компанией Qazaq Air

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем правления SOVICO Group. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Собеседники обсудили перспективы присутствия SOVICO Group в различных секторах казахстанской экономики в качестве потенциального инвестора, сообщает Акорда в Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что намерение SOVICO Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе.

Нгуен Тхань Хунг, в свою очередь, сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане. Авиакомпания Vietjet Air, входящая в состав группы SOVICO, постепенно увеличивает грузовые и пассажирские перевозки через территорию нашей страны.

Касым-Жомарту Токаеву также был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов, направленный на продвижение совместных проектов в различных отраслях, включая авиацию, горнодобывающую промышленность, ВИЭ, "умные города" и управление активами.

Учитывая огромный опыт компании в ведении диверсифицированного бизнеса, президент выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

"В рамках встречи было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО "Самрук-Казына" и Aviation Holdings Company (входит в группу SOVICO) относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air. Согласно договоренностям, инвестор планирует в течение 5 лет поставить не менее 20 самолетов моделей Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321. Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время", — говорится в сообщении Акорды.

На полях Казахско-сингапурского бизнес форума между Министерством транспорта РК и Sovico Group был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию – фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. Тогда же стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2105724-tokaev-vyskazalsya-o-priobretenii-vetnamskoy-kompaniey-qazaq-air/

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