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Вьетнамский лоукостер может купить одну из авиакомпаний Казахстана, заявили в Минтранспорта

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Сегодня министр транспорта РК на брифинге ведомства рассказал о переговорах с авиаперевозчиком из Вьетнама, который может купить казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане кроме Scat и Air Astana нужен третий крупный игрок – это должна быть казахстанская компания, которая может быть с иностранным участием.

Третьим игроком, по информации Минтранспорта, может стать вьетнамский лоукостер VietJet Air, с которым ведутся переговоры по возможной покупке авиакомпании Qazaq Air.

"Мы ведем речь о продаже компании Qazaq Air и привлечении туда международного игрока. (…) Разные варианты обсуждаем, но более детально обсуждаем с вьетнамской компанией – это VietJet Air, лоукостер-компания.

С этой компанией мы утром буквально переговоры проводили, обсуждали и возможность инвестирования в один из аэропортов Казахстана – потенциально, Актобе. И плюс, дополнительно приобретение Qazaq Air. Но сложная структура работы, она связана с долговыми обязательствами Qazaq Air.

Стоимость Qazaq Air – 10 млрд была, плюс у компании имеется долг. Речь идет о том, чтобы покрыть долг, плюс стоимость компании. Но чтобы у нас было правильное понимание ситуации, это обсуждаемый процесс, это не окончательно решение", – заявил министр.

Он добавил, что в случае приобретения вьетнамским лоукостером компании Qazaq Air, инвестором для нее будет куплено 50 новых самолетов.

"В целом, в этой группе компаний сейчас заказанные 211 Boeing и 211 Airbus имеются. Из них 50 единиц – мы ведем речь о том, чтобы они были в составе казахстанской компании, над которой контроль они приобретают (в составе Qazaq Air)", – добавил Карабаев.

Напомним, что в этом году глава Минтранспорта также отвечал, появится ли в Казахстане еще одна крупная авиакомпания.

При этом касательно компании Qazaq Air недавно сообщалось, что у "Самрук-Казына" не получилось продать ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2046705-vetnamskiy-loukoster-mozhet-kupit-odnu-iz-aviakompaniy-kazahstana-zayavili-v-mintransporta/

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