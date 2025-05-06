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Вьетнамская компания может купить аэропорт в Казахстане

Опубликовано:

Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кулуарах Акорды министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах вьетнамской компании на покупку аэропорта в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вьетнамская компания Sovico Group купила у нас компанию Qazaq Air. Буквально недавно он сюда приезжал, я с ним встречался - он рассматривает покупку аэропорта или взять в управление. Компания очень большая, бурно развивается, у нее очень хорошие контракты с международными авиакомпаниями.

Есть большой контракт с компанией Boing и, насколько я понимаю, он собирается часть бортов и здесь в Казахстане развивать", - сообщил Серик Жумангарин.

В августе 2023 года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре того же года конкурс признали несостоявшимся. Кроме того, стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале 2024 года управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

В мае 2024 года о покупке Qazaq Air вьетнамской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев. В ноябре детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе. Вице-министр Талгает Ластаев сообщил, что сделка будет закрыта до конца года.

А в декабре 2024 года стало известно об окончании переговоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2242449-vetnamskaya-kompaniya-mozhet-kupit-aeroport-v-kazahstane/