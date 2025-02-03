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Эзотерика

Жителям каких областей Казахстана стоит опасаться паводков, рассказали синоптики

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Паводки в Кульсары
Паводки в Казахстане весной 2024 года. Архивное фото: МЧС РК

Синоптики назвали все районы в каждой области Казахстана, в которых имеется опасность паводка весной текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В РГП "Казгидромет" представили предварительный прогноз на паводковый период в Казахстане. Синоптики предупредили, что он может измениться в зависимости от ситуации.

"Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий", - рассказали в "Казгидромет.

Кроме того, после вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы.

Синоптики добавили, что анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на несколько категорий: высокий, средний и низкий.

Область Абай

Высокий риск: районы Аксуатский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Уржарский, Маканчинский, г. Семей.

Средний риск: районы Абайский, Жанасемейский, г. Курчатов.

Акмолинская область

Высокий риск: Целиноградский, Аршалинский, Атбасарский, Астраханский, Зерендинский районы.

Средний риск: Буландынский, Жаркаинский, Сандыктауский, Ерейментауский, Коргалжынский, Бурабайский, Шортандинский, Есильский, Жаксынский районы, города Кокшетау и Косшы.

Низкий риск: районы Аккольский, Егиндыкольский, Биржан сал и Степногорск.

Актюбинская область

"Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на гидрологических постах с. Тамды, с.Бестамак и по городу Актобе реки Илек и по реке Большая Кобда на гидрологических постах с. Кобда и с.Когалы Хобдинского района.

Реки Орь, Темир, Эмба и нижнее течение реки Илек, протекающие по территориям Хромтауского, Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского и Мартукского районов, на данном этапе имеют средний риск активности прохождения половодья", - сообщили синоптики.

К низкому риску прохождения весеннего половодья соотнесены следующие реки: Иргиз, Шийли, Каргалы. Косистек, Актасты, Карахобда, Кокпекти.

Алматинская область

"Большинство гидрологических постов Алматы и Алматинской области можно отнести к низкому риску прохождения весеннего половодья", - сообщили в "Казгидромет".

Районы со средним риском: Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский.

Районы с минимальным риском: Алматы, Қонаев, Карасайский район, Енбекшиказахский, Уйгурский, Илийский, Раймбекский.

Атырауская область

Ожидается прохождение периода половодья, превышающее среднемноголетние значения. Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья в Жылылойском и Кызылкогинском районах области.

Восточно-Казахстанская область

Высокий риск: районы Зайсанский, Тарбагатайский, Куршумский, Самарский, Алтайский, Уланский, Глубоковский.

Средний риск: районы Катон-Карагайский, Улькен Нарынский, Маркакольский, административная территория г. Риддер.

Жамбылская область

Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений по гидрологическим постам указывают на средние риски при прохождении половодья рек в Меркенском, Жуалинском и Таласском районах области.

Прогнозные данные уровней воды всех гидрологических постов Жамбылской области указывают не превышение критических отметок.

Область Жетісу.

Районы с высоким риском: Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский районы.

Районы со средним риском: Панфиловский, Сарканский районы.

Районы с низким риском: Талдыкорган, Каратальский, Аксуский районы.

Западно-Казахстанская область

По притокам Жайык на территории Западно-Казахстанской области ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъемами.

"В то же время в северных, восточных и центральных частях области на поверхности почвы наблюдается ледяная корка толщиной до 20 мм. В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте, образовавшаяся ледяная корка может привести к паводкам.

Уральск, а также Таскалинский, Казталовский, Теректинский, Бурлинский, Чингирлауский, Сырымский, Каратобинский, Акжайкский районы и район Байтерек относятся к районам с высоким риском половодья", - отмечают синоптики.

Жангалинский и Жанибекский районы относятся к средним рискам, Бокейординский район – к низким рискам.

Костанайская область

По данным экспертов, необходимо принимать во внимание наполненность талыми водами весеннего половодья 2024 года озер и различных понижений рельефа, которые, в случае резких изменений погодных условий могут оказать существенное негативное влияние на прохождение весеннего половодья 2025 года.

Районы с высоким риском: Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы.

Районы со средним риском: Житикаринский, Камыстинский, район им. Б. Майлина, Федоровский, Костанайский районы.

Районы с низким риском: Костанай, Лисаковск, Рудный, Денисовский, Камыстинский, Мендыкаринский, Карабалыкский районы.

Кызылординская область

Высокий риск: Жалагашский район.

Средний риск: Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Кармакшинский, Казалинский районы и город Кызылорда.

Минимальный риск: Аральский район.

Карагандинская область

Высокий риск: Актогайский, Каркаралинский, Бухар-Жырауский районы.

Средний риск: Нуринский, Осакаровский районы.

Минимальный риск: Абайский, Шетский районы.

Мангистауская область

Так как на территории Мангистауской области отсутствуют поверхностные водные объекты, образующие водные потоки, паводковая опасность минимальная. Паводковая ситуация может возникнуть при обильном (сильном) выпадении осадков в виде дождя.

Павлодарская область

Высокий риск: Баянаульский район.

Средний риск: Майский, Аккулинский, Павлодарский, Актогайский районы, г. Аксу и прилегающая сельская зона, г. Экибастуз и прилегающая сельская зона.

Низкий риск: Щербактинский, Успенский, Железинский, Иртышский, Теренкольский районы.

Северо-Казахстанская область.

Высокий риск: районы Г. Мусрепова, Шал Акына, Есильский, Кызылжарский.

Средний риск: Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский, Тимирязевский, Айыртауский районы.

Низкий риск: районы Мамлютский, Жамбылский, М. Жумабаева, Аккайынский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217638-zhitelyam-kakih-oblastey-kazahstana-stoit-opasatsya-pavodkov-rasskazali-sinoptiki/