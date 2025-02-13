Премьер вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам

Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в СКО провел республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно озвученным в ходе совещания данным "Казгидромет", в феврале погода ожидается теплой, с осадками и перепадами температуры, из-за чего возможна ледяная корка. В марте прогнозируется потепление и обильные осадки, что увеличивает риск паводков.

По данным Министерства экологии и водных ресурсов, показатели влагозапасов в пределах и больше нормы наблюдаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, Ұлытау, Абай, Жетісу, в западных частях Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей и в горно-предгорных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей. Вместе с тем глубина промерзания почвы в ряде регионов меньше, чем в прошлом году.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, на сегодня в паводкоопасной зоне находятся 1 223 населенных пункта. Для их защиты возведено 576 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 822 км дренажных систем, каналов и арыков. Установлено и заменено 960 водопропускных сооружений на автомобильных и ж/д сообщениях. На опасных участках 74 рек проведены работы по дноуглублению на площади порядка 500 км, берегоукреплению и очистке русел.

"Вместе с тем не во всех регионах превентивные мероприятия завершены в полном объеме. Это было выявлено в ходе совместных проверок аппарата правительства и МЧС. Контроль осуществляется Комитетом предупреждения ЧС, который будет принимать соответствующие меры, вплоть до административной ответственности акимов", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр поднял вопросы прохождения паводкового периода в Кызылординской области с учетом угроз, связанных с повышенными сбросами воды из Шардаринского водохранилища и частичного ледостава на реке Сырдарья. Внимание было также акцентировано на Атырауской и Костанайской областях, где имеются риски.

"О полной готовности к паводковому периоду говорить еще рано. Есть ряд проблем, решения по которым до сих пор не приняты. Особенно это касается регионов с повышенными рисками подтопления. Сейчас, в первую очередь, следует проверить степень готовности населенных пунктов к паводкам.

Поручаю создать региональные комиссии, в рамках которых нужно посетить каждый населенный пункт, изучить существующие риски и принять необходимые меры. Все акимы несут персональную ответственность, поэтому должны активизировать работу и принять исчерпывающие меры по реализации намеченных противопаводковых мероприятий", - подчеркнул Олжас Бектенов.

К началу марта акимам и ведомствам поручено завершить подготовку к паводковому сезону.

Недавно министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.

А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.