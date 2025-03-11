Регионы Казахстана с высоким риском паводков назвали в правительстве

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства назвал регионы с высоким риском паводков в весенний период, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, глава Минэкологии отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно, и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков.

В числе регионов с высоким риском возникновения паводков:

Актюбинская;

Костанайская;

Карагандинская;

Акмолинская;

Северо-Казахстанская;

Восточно-Казахстанская область

область Ұлытау ;

область Абай.

Регионы со средними рисками:

Алматинская область;

область Жетісу;

Жамбылская область;

Западно-Казахстанская область;

Атырауская область.

Регионы с низкими рисками:

Павлодарская область;

Мангистауская область;

Туркестанская область;

Кызылординская область.

"В текущем году впервые "Казгидромет" выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов находящихся в зоне риска.

Также с прошлой недели "Казгидромет" приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов. В случае резких изменений гидрометеоусловий "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за 2-3 суток", - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

По данному вопросу премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ряд поручений перед профильным ведомством и другими госорганами.

"Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода. Акимам взять вопросы паводка на особый контроль. Обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер также поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.

Отметим, что буквально месяц назад Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.