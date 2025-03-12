Улицы села затопило талыми водами из-за резкого потепления в Атырауской области
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В микрорайоне Болашак поселка Индербор в Атырауской области из-за резкого потепления возник сход мощного потока воды. Сейчас ситуация стабильна, сообщает издание "Ак Жайык".
Как рассказали журналистам сельчане, в конце февраля и в первые дни марта выпало много снега, который быстро растаял.
"Воды было так много, что пройти было невозможно. Чтобы спасти жилье, люди объединились и работали сообща. Руководство района тоже находилось здесь круглосуточно, задействовав всю технику", – рассказали местные жители.
Для отвода и откачки воды была организована работа трех единиц спецтехники, восемь мотопомп, а также привлечены 20 рабочих.
"Большое скопление воды в этом районе бывает каждый год. Для устранения рисков подтопления домов все силы были сконцентрированы здесь. Сейчас вода практически сошла, ситуация нормализирована", – сообщил аким поселка Шалкар Алмурзиев.
Отмечается, что с прошлого года в этом микрорайоне ведутся дорожные работы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227208-ulicy-sela-zatopilo-talymi-vodami-iz-za-rezkogo-potepleniya-v-atyrauskoy-oblasti/