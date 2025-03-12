Улицы села затопило талыми водами из-за резкого потепления в Атырауской области

В микрорайоне Болашак поселка Индербор в Атырауской области из-за резкого потепления возник сход мощного потока воды. Сейчас ситуация стабильна, сообщает издание "Ак Жайык".

Как рассказали журналистам сельчане, в конце февраля и в первые дни марта выпало много снега, который быстро растаял.

"Воды было так много, что пройти было невозможно. Чтобы спасти жилье, люди объединились и работали сообща. Руководство района тоже находилось здесь круглосуточно, задействовав всю технику", – рассказали местные жители.

Для отвода и откачки воды была организована работа трех единиц спецтехники, восемь мотопомп, а также привлечены 20 рабочих.

"Большое скопление воды в этом районе бывает каждый год. Для устранения рисков подтопления домов все силы были сконцентрированы здесь. Сейчас вода практически сошла, ситуация нормализирована", – сообщил аким поселка Шалкар Алмурзиев.

Отмечается, что с прошлого года в этом микрорайоне ведутся дорожные работы.