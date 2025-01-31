Паводки в Казахстане: сколько населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления

Министр по ЧС Чингис Аринов во время правительственного часа в сенате рассказал, сколько населенных пунктов могут остаться под водой в текущем году, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня по стране в зонах риска подтопления находятся 1 223 населенных пункта. Министерство, как координирующий орган, тесно взаимодействует с местными исполнительными и заинтересованными госорганами, чтобы подготовить инфраструктуру к возможным паводкам. Отдельно отмечаю: основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложены на центральные и местные исполнительные органы", - отметил Чингис Аринов.

По его словам, противопаводковые мероприятия реализуются в рамках республиканских и региональных программных документов.

"Следует отметить, что реализация этих мероприятий позволит минимизировать риски подтопления и обеспечить защиту населенных пунктов от паводковых угроз. После завершения паводков регионами начаты превентивные и инженерные работы, координация за ходом их реализации на местах осуществляется подразделениями министерства. Также неоднократно проводились проверки с участием инспекторов аппарата правительства", - отметил глава МЧС.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.