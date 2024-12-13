Аким Алматинской области ответил, есть ли ОПГ в Талгаре

Аким алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о криминогенности Талгара, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Султангазиев отметил, что убийство Шерзата Болата обратило взоры всей страны к Талгару.

"По криминальной ситуации правоохранительные органы дали ответ, были их комментарии. Действительно, чтобы была ОПГ, там есть определенные признаки, когда устойчивая группировка имеет цели какие-то, но правоохранительные органы сказали, что этого нет.

Как аким региона, и как житель региона, и человек, который вырос в этом регионе, я могу сказать, что такой ОПГ, действительно, чтобы в том виде, что закон дает определение - такого не существует. И правоохранительные органы это подтверждают", - заявил он.

В целом, по его словам, в Талгаре проживает больше 250 тысяч человек.

"Если говорить о социально-экономической ситуации, она достаточно успешная. Талгарский район - он, наверное, один из успешных не только в области, но и в стране, именно по динамике развития.

К примеру, промышленность на 11 процентов выросла, инвестиции на 44 процента. Бюджет - собираемость налогов за последние несколько лет в три раза выросла. В общем-то, регион достаточно динамично развивается. Естественно, это все благодаря местному населению, которое непосредственно участвует в этом", - резюмировал аким региона.

Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

В соцсетях появилась информация, что ОПГ "Хуторские" может быть причастна к убийству 16-летнего Шерзата Болата. При этом первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, ранее занимавший пост главы ДП Алматинской области, опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

В начале ноября в Сети появилась информация о задержании "лидера ОПГ из Талгара". В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А., совершенных в июне 2021 года.

При этом в департаменте не подтвердили и не опровергли, что речь идет именно о Хасане Касымбаеве, который, как пишут в соцсетях, возглавляет ОПГ "Хуторские".

Позже в полиции рассказали новые подробности по делу, по которому задержали гражданина К.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Вчера, 12 декабря, на отца убитого подростка завели уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Сегодня, 13 декабря, прокуратура сделала заявление по делу Шерзата Болата. Сообщается, что досудебное расследование находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления.