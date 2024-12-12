Уголовное дело завели на отца Шерзата Болата
Опубликовано:
Уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили против отца убитого в Талгаре подростка Шерзата Болата, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 10 декабря гражданин Каржаубай Нурымов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств.
"Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо.
Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста", - напомнили в ДП Алматинской области.
Также, по данным ведомства, по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело.
"Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района, был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния.
В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.
Вместе с тем сообщаем, что, руководствуясь принципами неотвратимости наказания и соблюдения закона и порядка, полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил, что является основой обеспечения закона и порядка в стране", - добавили в ДП Алматинской области.
Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.
9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.
Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. В ДП Алматинской области сообщили, что мужчину задержали по просьбе его родных и адвокатов, обеспокоенных его состоянием. Они боялись, что он может причинить вред себе или окружающим.
Затем стало известно, что Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.
Также в Сети появился видеоролик с похорон Нурканата Гайыпбаева. На кадрах видно, как Каржаубай Нурымов стоит на прицепе авто и разговаривает с полицейскими.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199513-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-otca-sherzata-bolata/