Уголовное дело завели на отца Шерзата Болата

Уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества возбудили против отца убитого в Талгаре подростка Шерзата Болата, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 10 декабря гражданин Каржаубай Нурымов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств.

"Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо.

Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста", - напомнили в ДП Алматинской области.

Также, по данным ведомства, по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело.

"Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района, был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния.

В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Вместе с тем сообщаем, что, руководствуясь принципами неотвратимости наказания и соблюдения закона и порядка, полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил, что является основой обеспечения закона и порядка в стране", - добавили в ДП Алматинской области.

Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. В ДП Алматинской области сообщили, что мужчину задержали по просьбе его родных и адвокатов, обеспокоенных его состоянием. Они боялись, что он может причинить вред себе или окружающим.

Затем стало известно, что Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Также в Сети появился видеоролик с похорон Нурканата Гайыпбаева. На кадрах видно, как Каржаубай Нурымов стоит на прицепе авто и разговаривает с полицейскими.