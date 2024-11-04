Новые подробности в деле "лидера ОПГ из Талгара" раскрыли в полиции

В Департаменте полиции Алматинской области раскрыли новые подробности в деле так называемого "лидера ОПГ из Талгара", о задержании которого стало известно в понедельник, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня утром в соцсетях появилась информация о задержании "того самого Хасана из Талгара". В СМИ и соцсетях писали, что речь идет о Хасане Касымбаеве, который, как пишут в Сети, возглавляет ОПГ "Хуторские".

В Департаменте полиции Алматинской области, комментируя публикацию, сообщили, что мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А.

Позже в полиции раскрыли некоторые подробности дела. Как оказалось, в июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. уже были задержаны пятеро подозреваемых. Позже суд признал их виновными в предъявленных обвинениях. Сейчас все пятеро отбывают наказание в местах лишения свободы.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий по подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений", – пояснили в полиции.

Отмечается, что расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Добавим, что и ранее, и сейчас в департаменте не подтвердили и не опровергли, что речь идет именно о Хасане Касымбаеве, который, как пишут в соцсетях, возглавляет ОПГ "Хуторские".

До этого в соцсетях появилась информация, что ОПГ "Хуторские" может быть причастна к убийству 16-летнего Шерзата Болата. При этом первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, ранее занимавший пост главы ДП Алматинской области, опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

"Что касается ОПГ "Хуторские", у нас такой на учете нет", – заявил Аленов.

Отметим, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

То же деяние, совершенное:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

с особой жестокостью;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму;

из хулиганских побуждений;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

с целью использования органов или тканей потерпевшего;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего,

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, -

наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

А согласно статье 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;

из корыстных побуждений;

лицом с использованием своего служебного положения;

с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.