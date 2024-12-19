Город для спорта, прогулок и работы: что изменилось в Алматы в 2024 году

Алматы развивается, улучшаются инфраструктура, общественные пространства и транспортная сеть. Внимание уделяется не только экономическому росту, но и улучшению качества жизни горожан, передает NUR.KZ.

Новые культурные и спортивные объекты, расширение зеленых зон, а также экологические инициативы сделали Алматы более удобным и современным городом для жизни и работы. Мы решили подвести некоторые итоги, отметив, как город изменился за этот год.

Благоустройство общественного пространства

В этом году в акимат Алматы в разных районах города благоустроил дворы, скверы и общественные пространства.

Реконструкция аллеи на Абая

После масштабной реконструкции аллея на проспекте Абая в Алматы стала настоящей изюминкой города. Обновленный участок, расположенный от улицы Тургута Озала до Муканова, привлекает все больше горожан, предоставляя удобное пространство для прогулок, отдыха и общения.

Аллея после реконструкции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ремонт, который был проведен акиматом впервые за более чем 15 лет, кардинально изменил облик аллеи. Здесь уложили новую брусчатку, установили поребрики, создали систему водоснабжения для полива деревьев.

Кроме того, чтобы аллея была по-настоящему зеленой, на Абая высадили газон и 2,5 тысячи кустарников. А для удобства прогуливающихся алматинцев и гостей города установили скамейки, качели и урны, чтобы поддерживать чистоту. Также территория теперь полностью освещена, что создает уютную атмосферу даже в вечернее время.

Новая пешеходная зона в Алатауском районе Алматы

В Алатауском районе Алматы тоже создали новую пешеходную зону, которая обещает стать удобным и красивым пространством для прогулок. Зона протянулась вдоль улицы Баганалы Орда и соединяет участки между улицами Шаяхметова и Мойылды.

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

На месте заросшей бурьяном и колючками территории проведены масштабные работы: участок был очищен, выровнен, а затем покрыт асфальтом и брусчаткой. Особое внимание уделено озеленению - более 55 тысяч квадратных метров территории благоустроено и оснащено системой автополива, что обеспечит долговечность зеленых насаждений.

Пешеходная зона. Фото: акимат Алматы

Для комфорта горожан установлены 150 новых светильников, а также скамейки и урны, что создает атмосферу уюта и порядка. Общая площадь обновленной территории составляет внушительные 6,5 гектаров. Новый облик этого района не только улучшил условия для пеших прогулок, но и стал важным вкладом в благоустройство города.

Улица Панфилова после ремонта

В сентябре этого года прошла реконструкция улицы Панфилова на участке между Кабанбай батыра и Жибек Жолы, во время которой на любимой алматинцами и туристами пешеходной аллее заменили скамейки, брусчатку, а главное - построили две детские площадки.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также тут заменили два сухих фонтана, которые дарят прохладу в жаркую погоду, и высадили еще больше деревьев, чтобы создать максимальный комфорт для пеших прогулок.

Жители города уже оценили преобразования. Например, одна из жительниц поделилась, что улица теперь выглядит уютно в любое время суток.

Детские комплексы и футбольное поле

Не забыли в акимате и про Турксибский район - там на месте заброшенного пустыря появилась новая современная пешеходная зона, которая была создана всего за четыре месяца. Так, появился тротуар, выложенный брусчаткой; футбольный стадион 450 квадратных метров, огороженный для безопасности гуляющих.

Футбольное поле. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Этот проект был реализован в рамках программы "Бюджет народного участия" и стал ярким примером преобразования неиспользуемой территории в удобное место для жителей.

До и после. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Помимо того, здесь есть детский и спортивный комплексы, а также специально выделенные зоны для выгула собак.

Спорт становится доступным для каждого

Ну, а чтобы алматинцы могли с комфортом заниматься спортом, акиматом города в разных районах открываются ФОКи - физкультурно-оздоровительные комплексы, которые предлагают жителям современные условия для занятий физической активностью и поддержания здорового образа жизни.

ФОК в Жас Канат

Так, приятной новостью для жителей Алматы в уходящем году стало открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Жас Канат Турксибского района. Новый спортивный объект, рассчитанный на 600 человек в день, предоставит местным жителям возможность заниматься спортом на качественном оборудовании прямо возле их домов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Расписание нового ФОКа оптимизировано для занятий как воспитанников спортивных школ, так и жителей района. Комплекс будет открыт для посещений и в выходные дни. К слову, в этом районе планируют построить еще один подобный комплекс, который будет включать зал для пулевой стрельбы и 50-метровый бассейн для соревнований.

ФОК в Зердели

В этом году свои двери распахнул еще один физкультурно-оздоровительный комплекс, который стал настоящим подарком для жителей микрорайона Зердели Алатауского района. Теперь почти 200 горожан смогут ежедневно заниматься спортом.

ФОК в Зердели. Фото: Акимат Алматы

Современный спортивный центр включает в себя разнообразные залы - от тренажерного и боксерского до хореографического и зала для настольных игр. Особое внимание уделено доступности для всех горожан: все пространства и инфраструктура комплекса адаптированы для маломобильных жителей.

Однако это не единственная новость: в следующем году рядом с комплексом появится футбольное поле.

Обновление городской инфраструктуры

В акимате Алматы немалое внимание уделили и обновлению городской инфраструктуры, включая освещение улиц, расширение дорог и многое другое. Остановимся лишь на части новшеств.

Освещение

Улицы города становятся более безопасными благодаря увеличению освещенных участков. Например, за этот год в городе были освещено 95 участков, где ранее отсутствовало освещение. Также установили более 500 новых фонарей, обеспечив освещением 20 километров улиц, дворов и переулков.

Уличное освещение. Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделяется тем районам, где раньше вовсе не было уличного освещения. Отметим, в общей сложности за 10 месяцев этого года в Алматы было установлено и заменено более 27 тысяч светильников, проложено 300 км кабеля и установлено более двух тысяч новых опор освещения.

Коммьюнити-центр для молодежи

Не забыли в Алматы и о юных жителях, открыв новый комьюнити-центр для поддержки молодежи. Здесь можно найти не только конференц-зал, но и специализированные пространства для психологической и юридической помощи, консультаций по трудоустройству, профориентации, а также по вопросам предпринимательства.

Центр. Фото: официальный сайт акимата Алматы

Для молодых людей предусмотрена коворкинг-зона для акселерации идей, а также комната матери и ребенка. Этот центр уже стал настоящим хабом для молодежи, особенно для представителей категории NEET, то есть тех, кто не учится, не работает и не повышает свою квалификацию. За 10 месяцев работы более 13,4 тысяч молодых людей прошли обучение и нашли работу, из которых 11 300 человек трудоустроились на постоянные рабочие места.

Реконструкция Кульджинского тракта

В этом году в Алматы завершилась масштабная реконструкция Кульджинского тракта, которая значительно улучшила инфраструктуру на этом важном участке города. Проезжую часть расширили до шести полос - по три в каждую сторону, что позволило увеличить пропускную способность почти в два раза. Теперь через участок смогут безопасно и быстро проезжать до 80 тысяч автомобилей в сутки.

Кульджинский тракт: до и после. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реконструкция Кульджинского тракта, начавшаяся в июне, была разделена на три этапа, чтобы обеспечить бесперебойное движение. В результате город получил важную транспортную артерию, которая, как ожидается, будет справляться с увеличившимся потоком автотранспорта.

Новый терминал в аэропорту Алматы

1 июня в Международном аэропорту Алматы был торжественно открыт новый терминал, строительство которого началось после передачи воздушной гавани в собственность турецкой компании TAV, которая управляет разными аэропортами мира.

Новый терминал оснащен передовыми технологиями, а также учитывает требования сейсмической и пожарной безопасности, так как терминал способен выдержать землетрясение до 10 баллов. К слову, в терминал было вложено более 200 млн долларов частных инвестиций.

Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Общая площадь составила 53,5 тыс. квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.