Реконструкцию Кульджинского тракта завершили в Алматы

В Алматы завершили реконструкцию Кульджинского тракта. Проезжую часть расширили до шести полос - по три в каждую сторону, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы завершена реконструкция проезжей части Кульджинского тракта на участке от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Проезжая часть расширена с 4 до 6 полос на участке в 2,3 км. Это повысило пропускную способность почти в два раза.

Кульджинский тракт: до и после. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что на всей протяженности реконструированного участка обустроили основание проезжей части, была произведена укладка нижних и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Установлены новые опоры освещения и нанесена временная дорожная разметка.

Продолжаются работы по устройству барьерного ограждения по краям дороги и тротуаров шириной от 2 до 3 метров с двух сторон дороги. Полностью проект планируется завершить до конца текущего года.

Напомним, что реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской началась 4 июня. В акимате тогда говорили, что пропускная способность участка вырастет в два раза - с 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

Работы были поделены на три этапа: по западной стороне дороги, по центральной части и по восточной. При этом на каждом этапе обеспечивалось движение по двум полосам в оба направления.

Ранее жители Алматинской области жаловались на увеличение времени, которое они проводят утром и вечером в пробках - по их словам, порой движения не было по 30-40 минут и они вынуждены идти пешком, иногда опаздывая на работу. В акимате Алматы тогда объясняли, что сильные пробки образовались по причине реконструкции на Кульджинском тракте, где была перекрыта часть дороги.