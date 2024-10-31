Не ремонтировали 15 лет: аллею на проспекте Абая обновили в Алматы (фото)
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Работы по благоустройству разделительной полосы на проспекте Абая завершили в Алматы - ее провели на участке от улицы Тургута Озала до улицы Муканова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В последний раз ремонт здесь проводился более 15 лет назад, отметили в ведомстве.
"Данный проект программы "Бюджет народного участия" стал наглядным примером того, как инициатива жителей, поддержанная властями, способна преобразить город и сделать его более привлекательным и удобным для всех", - заявили в акимате мегаполиса.
Архитектор Владислав Филатов отметил значимость проекта, подчеркнув, что участие граждан в таких проектах способствует созданию качественной городской среды.
"Каждому из нас стоит задуматься о том, чтобы принять участие в программе "Бюджет народного участия". Это замечательная возможность внести свой вклад в улучшение города. Благодаря таким проектам, мы видим, как идеи и инициативы жителей могут стать реальностью", - сказал он.
В ходе работ проложено 7810 м² новой брусчатки и установлено 4882 м поребрика.
Водопровод протяженностью 10 800 метров обеспечивает полив зеленых насаждений.
А еще на площади 21 тыс. м² высажен газон и 2,5 тыс. кустарников, установлено 110 урн для поддержания чистоты и 150 опор освещения.
"Для удобства жителей и гостей города предусмотрены разнообразные зоны отдыха: вдоль аллеи установлены качели, которые позволят студентам и пенсионерам приятно провести время на свежем воздухе. Здесь также можно увидеть малые архитектурные формы – шесть пергол, десять полукруглых скамеек, три скамейки в форме одуванчика, два алтыбакана, восемь односторонних и 75 одинарных скамеек, которые создают уютные места для отдыха горожан", - добавил Владислав Филатов.
Недавно мы сообщали, что по просьбам жителей на заброшенном участке в микрорайоне Алатау города Алматы построен новый сквер. На территории сквера проведены сети водоснабжения, наружное освещение для обеспечения безопасности, а также предусмотрено техническое помещение для обслуживания объектов инфраструктуры.
В конце прошлого года в Алматы также завершилось благоустройство парка имени Ганди. Там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181021-ne-remontirovali-15-let-alleyu-na-prospekte-abaya-obnovili-v-almaty-foto/